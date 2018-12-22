Nhân thân gây bất ngờ của nam thanh niên hiếp dâm nữ đồng nghiệp ngay tại nơi làm việc

Xã hội 22/12/2018 17:34

Nghi phạm hiếp dâm nữ đồng nghiệp được nhận xét là người hiền lành, ngoan ngoãn và hiếu thảo với mẹ.

Vụ việc nam thanh niên hiếp dâm nữ đồng nghiệp ngay tại nơi làm việc gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Hiện nghi phạm Nguyễn Trọng Sơn Vũ (22 tuổi, ngụ xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên) đang bị tạm giữ để điều tra.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 18/12, Nguyễn Trọng Sơn Vũ đến quán ăn nơi mình làm việc ở đường Đặng Tất, TP. Nha Trang. Vũ gọi chị T.Q. (17 tuổi, cũng là nhân viên đồng thời ngủ luôn ở đây) ra mở cửa. Sau khi vào nhà, chị Q. đi vào phòng ngủ dành cho nhân viên định ngủ tiếp thì bị Vũ xông tới khống chế, cưỡng hiếp. Sau khi thỏa mãn Vũ đã bỏ đi, còn chị Q. đến cơ quan công an trình báo sự việc. Khi được triệu tập lên làm việc, Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo trưởng thôn Phú Long (xã An Mỹ), Vũ sinh ra và lớn lên ở địa phương. Đối tượng có một người anh em sinh đôi, cả ba mẹ con sống nương tựa vào nhau do cha Vũ bỏ đi đã lâu.

Gia đình chủ yếu làm nông nên kinh tế khá khó khăn. Do thiếu thốn tình cảm của bố nên Vũ rất thương và hiếu thảo với mẹ. Trước đó, thanh niên này đã đi bộ đội 2 năm. Sau khi trở về thì làm công nhân rồi chuyển sang làm thuê cho quán ăn. Tất cả tiền lương Vũ đều đưa cho mẹ. 

Nhân thân gây bất ngờ của nam thanh niên hiếp dâm nữ đồng nghiệp ngay tại nơi làm việc - Ảnh 1

Nguyễn Trọng Sơn Vũ hiếp dâm nữ đồng nghiệp ngay tại nơi làm việc - Ảnh: Báo Đất Việt

Trong mắt người dân địa phương, Vũ là người hòa đồng, hiền lành, ngoan ngoãn, không chơi bời lêu lổng hay có tiền án tiền sự gì. Cũng chưa ai thấy Vũ thích chọc ghẹo con gái hay yêu đương lăng nhăng. Vậy nên chẳng ai ngờ nam thanh niên vốn chịu khó làm lụng, hiền lành lại gây ra chuyện tày đình như thế.

Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo từ nạn nhân, cơ quan công an đã mời Vũ lên làm việc. Đối tượng nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội, không tỏ thái độ chống trả hay vòng vo.

Nha Trang: Nam thanh niên hiếp dâm nữ đồng nghiệp tại nơi làm việc lúc sáng sớm

Nha Trang: Nam thanh niên hiếp dâm nữ đồng nghiệp tại nơi làm việc lúc sáng sớm

Khi nữ đồng nghiệp vào phòng ngủ dành cho nhân viên, Vũ xông tới khống chế rồi cưỡng hiếp nạn nhân.

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