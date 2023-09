Hôm nay (20/12), Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Trưởng Công an TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trọng Sơn Vũ (22 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Tuy An, Phú Yên) để điều tra hành vi hiếp dâm.

Nguyễn Trọng Sơn Vũ hiếp dâm nữ đồng nghiệp ngay tại nơi làm việc - Ảnh: Pháp Luật TPHCM