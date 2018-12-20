Hôm nay (20/12), Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Trưởng Công an TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trọng Sơn Vũ (22 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Tuy An, Phú Yên) để điều tra hành vi hiếp dâm .

Vũ gọi chị T.Q. (17 tuổi, cũng là nhân viên của cơ sở kinh doanh này đồng thời ngủ luôn ở đây) ra mở cửa. Sau khi vào nhà, chị Q. đi vào phòng ngủ dành cho nhân viên định ngủ tiếp thì bị Vũ xông tới khống chế, cưỡng hiếp. Sau khi thỏa mãn Vũ đã bỏ đi, còn chị Q. đến cơ quan công an trình báo sự việc. Khi được triệu tập lên làm việc, Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 18/12, Nguyễn Trọng Sơn Vũ đến cơ sở kinh doanh nơi mình làm việc ở đường Đặng Tất, TP. Nha Trang.

Nghi can Võ Thành Kỳ - Ảnh: Internet

Ngày 14/12, Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Võ Thành Kỳ (SN 1981, trú thôn Võ Tánh 1, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 9/8, Kỳ thức dậy sớm, phát hiện nhà chị H. hàng xóm không khóa cửa nên lẻn vào nhà định trộm đồ. Thấy 3 con gái của chị H. đang ngủ say ở phòng khách, Kỳ cầm dao đe dọa người con gái lớn (14 tuổi) để thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, Kỳ ung dung về nhà ngủ tiếp.

Khi nghe con gái kể lại sự việc, chị H. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Sau quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng quyết định bắt giữ Kỳ khi đối tượng định trốn lên một tàu đánh cá dài ngày trên biển.

Ở địa phương, Kỳ được nhận xét là hiền lành, hàng ngày lo đi biển đánh cá và không gây gổ với ai. Thậm chí Kỳ cũng không chơi bời gái gu lăng nhăng, đặc biệt không nhậu nhẹt say bao giờ.

Hiện Kỳ đã có vợ và 4 người con, trong thời gian chung sống hai vợ chồng cũng không xảy ra mâu thuẫn. Trước khi xảy ra sự việc, gia đình Kỳ và nhà chị H. khá thân nhau. Chính vì vậy nên Kỳ mới nắm rõ lịch sinh hoạt của nhà chị H rồi lẻn sang làm bậy.