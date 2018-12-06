Mẹ bàng hoàng phát hiện gã hàng xóm đang giở trò đồi bại với con gái 7 tuổi

Xã hội 06/12/2018 10:43

Sau khi bị bắt quả tang, Thảo về nhà lấy đồ định bỏ trốn thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP. Hạ Long tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thảo (32 tuổi, trú tại phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long) để điều tra về hành vi Dâm ô và Hiếp dâm trẻ em.

Mẹ bàng hoàng phát hiện gã hàng xóm đang giở trò đồi bại với con gái 7 tuổi - Ảnh 1
Nguyễn Văn Thảo tại cơ quan công an - Ảnh: Zing

Trước đó vào ngày 30/11, chị Đ.T.T. (37 tuổi, trú phường Hùng Thắng) gửi đơn tố cáo lên Công an TP. Hạ Long về việc con gái chị là cháu N.T.P.A. (7 tuổi) bị Nguyễn Văn Thảo xâm hại tình dục.

Theo đơn tố cáo, Nguyễn Văn Thảo là hàng xóm của chị T. Lợi dụng lúc sang nhà chị chơi, gặp cháu P.A. đang ngủ trong phòng, Thảo đã nảy sinh ý đồ và thực hiện hành vi dâm ô với cháu bé.

Ít phút sau, Thảo ra về, thấy nhà vắng người, y tiếp tục quay lại thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 7 tuổi. Lúc này, chị T. phát hiện vụ việc và hô hoán.

Thảo lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi gã quay trở về nhà để lấy một số đồ dùng thì bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Thảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an TP. Hạ Long đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Mẹ bàng hoàng phát hiện gã hàng xóm đang giở trò đồi bại với con gái 7 tuổi - Ảnh 2
Chân dung Đồng Văn Sơn - Ảnh: Zing

Cách đây không lâu, tại huyện Kim Thành (TP.Hải Dương) xảy ra vụ việc cha dượng xâm hại con riêng của vợ khiến dư luận địa phương rúng động.

Nghi phạm Đồng Văn Sơn (SN 1984, ngụ tại huyện Kim Thành) đã bị cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp để điều tra.

Theo điều tra, Sơn từng có một đời vợ, sau đó tái hôn với chị Y. Người phụ nữ này có con gái riêng là cháu T.L. (SN 2007).

Đến tháng 3/2017, vì mẹ của chị Y. đi du lịch nước ngoài nên vợ chồng Sơn cùng bé T.L. trở về huyện An Dương (TP. Hải Phòng) để trông nhà giúp. Không ai ngờ rằng chính trong khoảng thời gian này, lợi dụng lúc chị Y. đi làm buổi tối, Sơn cho con riêng của vợ xem phim đen và thực hiện hành vi đồi bại.

Chị Y. sau đó đã phát giác sự việc và tố cáo lên cơ quan công an. Ngày 29/11, Đồng Văn Sơn lên cơ quan công an huyện An Dương để đầu thú. Tại đây, Sơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

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