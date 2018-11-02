Thầy giáo dạy Đạo đức ở Quảng Nam mở phim nhạy cảm, hiếp dâm 3 học sinh tiểu học

Tin nóng 02/11/2018 12:30

Lợi dụng là giáo viên dạy môn Đạo đức và Tổng phụ trách đội, Chung nhiều lần gọi 3 học sinh nữ vào phòng làm việc của mình trong giờ giải lao để thực hiện hành vi đồi bại.

Sáng nay (2/11), TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa bị cáo Nguyễn Quang Chung (SN 1969), giáo viên trường tiểu học Zơ Nông, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang ra xét xử về tội Hiếp dâm trẻ em.

Thầy giáo dạy Đạo đức ở Quảng Nam mở phim nhạy cảm, hiếp dâm 3 học sinh tiểu học - Ảnh 1

Nguyễn Quang Chung bị tuyên án 24 năm tù - Ảnh: Internet

Trước đó, phụ huynh của 3 học sinh trường tiểu học Zơ Nông đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an về việc Chung có hành vi dâm ô con mình. Cơ quan điều tra lập tức vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. 

Sau đó, Chung đến nhà của từng học sinh, yêu cầu các phụ huynh phải rút đơn tố cáo nếu không sẽ kiện ngược. Trong quá trình tiến hành làm rõ vụ án, một trong ba học sinh tố cáo hành vi của Chung đã qua đời vì bị xuất huyết não, theo Người đưa tin.

Theo điều tra, từ đầu năm 2015, Chung lợi dụng là giáo viên dạy môn Đạo đức và Tổng phụ trách đội, nhiều lần gọi 3 học sinh nữ vào phòng làm việc của mình trong giờ giải lao để thực hiện hành vi đồi bại. Kết quả giám định pháp y cho thấy, 3 em học sinh nói trên đã bị xâm hại tình dục, bị tổn thương tâm lý dẫn đến thường xuyên hoang mang, lo sợ, theo Trí Thức Trẻ.

Cáo trạng quy kết, từ đầu năm học 2015 đến tháng 4/2016, Chung nhiều lần hiếp dâm và dâm ô 3 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 3. Trong quá trình điều tra, Chung không hợp tác và nhất định không chịu nhận tội.

Tuy nhiên bằng những chứng cứ không thể chối cãi, cơ quan công an vẫn tiến hành khởi tố và đưa bị cáo ra trước vành móng ngựa. Tại phiên tòa, Chung đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng phẫn nộ hơn, bị cáo còn khai nhận cố tình mở phim nhạy cảm cho các học sinh xem để dễ dàng thực hiện hành vi, theo Trí Thức Trẻ.

Thầy giáo dạy Đạo đức ở Quảng Nam mở phim nhạy cảm, hiếp dâm 3 học sinh tiểu học - Ảnh 2
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Quang Chung - Ảnh: Internet

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định hành vi của Chung là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo là thầy giáo lại nhẫn tâm thực hiện hành vi đồi bại với các em học sinh còn rất nhỏ của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quang Chung 24 năm tù giam về tội Hiếp dâm và Dâm ô trẻ em.

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Thầy giáo thừa nhận đã đưa các bé gái vào phòng ngủ, dùng miệng hôn vào miệng và bộ phận sinh dục, dùng tay sờ mó âm hộ của các bé gái trong khoảng vài phút đồng hồ.

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