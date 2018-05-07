Thầy giáo dạy Hóa bị tố sàm sỡ nhiều nữ sinh cấp 2: Chỉ sờ má, vuốt tóc thể hiện sự thân thiện!

Xã hội 07/05/2018 17:32

Nhiều ngày qua, vụ việc thầy Tô Hoàng Sơn, giáo viên dạy Hóa của Trường THCS thị trấn Thới Bình (Cà Mau) bị tố sàm sỡ nhiều nữ sinh trong lúc dạy thêm khiến nhiều phụ huynh hoang mang.

Theo đơn tố cáo của các phụ huynh có con học tại trường, trong thời gian các em học thêm tại nhà thầy để bồi dưỡng môn Hóa học, thầy Sơn đã có hành vi vuốt ve, sờ má, sờ đùi, ngực các nữ sinh.

Thầy giáo dạy Hóa bị tố sàm sỡ nhiều nữ sinh cấp 2: Chỉ sờ má, vuốt tóc thể hiện sự thân thiện! - Ảnh 1
Ngôi trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Trong đơn tố cáo, các phụ huynh cho biết sự việc trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý các em. Sau khi bị sàm sỡ, nhiều em có biểu hiện lo lắng, sợ hãi, không thể tập trung học tập. Chính vì vậy, họ làm đơn yêu cầu các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ.

Liên quan đến sự việc trên, trong buổi trao đổi với các cơ quan truyền thông, ông Huỳnh Thanh Hận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình cho biết đã nhận được thông tin vụ việc và thành lập tổ xác minh để làm rõ.

Lãnh đạo trường THCS thị trấn Thới Bình cho biết, trong bảng tường trình thầy Sơn thừa nhận rằng có hành vi vuốt tóc, sờ tay các em học sinh. Thầy Sơn cho rằng đó là hành vi thân thiện, thể hiện sự yêu thương chứ không thừa nhận đã sàm sỡ các em.

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“Con gái tôi mới 8 tuổi thôi mà đã bị chính thầy giáo của mình sàm sỡ hơn nửa năm nay. Hết ở lớp rồi lại bị thầy xâm hại lúc học thêm ở nhà riêng, chắc cháu đã phải chịu đựng ghê gớm lắm…”, người mẹ trẻ phẫn uất.

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