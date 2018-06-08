Lời khai thầy giáo dâm ô loạt học sinh lớp 3 khiến phụ huynh ngã quỵ vì sốc

Xã hội 08/06/2018 15:07

Thầy giáo thừa nhận đã đưa các bé gái vào phòng ngủ, dùng miệng hôn vào miệng và bộ phận sinh dục, dùng tay sờ mó âm hộ của các bé gái trong khoảng vài phút đồng hồ.

Thầy giáo chủ nhiệm dâm ô hàng loạt học sinh nữ

Sáng nay (8/6), TAND huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đình Lê (44 tuổi, ngụ huyện Hoài Đức) về tội Dâm ô trẻ em. 

Từ lúc sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại tòa để theo dõi phiên xét xử, đồng thời động viên gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên vì tính chất nhạy cảm của vụ án, phiên tòa được xét xử kín tại phòng xử án.

Lời khai thầy giáo dâm ô loạt học sinh lớp 3 khiến phụ huynh ngã quỵ vì sốc - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Đình Lê trò chuyện cùng người thân - Ảnh: Lao Động

Theo bản cáo trạng, bị cáo Nguyễn Đình Lê là giáo viên Trường tiểu học An Thượng A, xã An Thượng, huyện Hoài Đức. Ngày 15/8/2017, Lê được nhà trường phân công làm chủ nhiệm lớp 3B năm học 2017 - 2018. 

Từ khoảng tháng 11/2017 đến ngày 12/4/2018, Lê mở lớp dạy thêm tại nhà cho một số học sinh lớp 3B vào sáng thứ 7 hàng tuần. Trong khoảng thời gian này, Lê đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô không nhằm mục đích giao cấu với 7 cháu học sinh nữ tại nhà riêng và trường học.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận đã dâm ô với các học sinh của mình nhiều lần, ở nhiều địa điểm khác nhau, lúc trong phòng ngủ, lúc ở lớp học thêm, có lần ngay tại trường học.

Rùng mình trước lời khai của "thầy giáo"

Lê đã lợi dụng sự tin tưởng phó thác của các phụ huynh và dùng quyền uy của người thầy để thực hiện hành vi đồi bại. Đối tượng đã đưa các bé gái vào phòng ngủ, dùng miệng hôn vào miệng và bộ phận sinh dục, dùng tay sờ mó âm hộ của các bé gái trong khoảng vài phút đồng hồ. Sau khi thỏa mãn, y cho nạn nhân bánh kẹo, vòng tay và dặn không được nói với bố mẹ. Tổng cộng có 7 nạn nhân nhỏ tuổi bị Nguyễn Đình Lê xâm hại.

Lời khai thầy giáo dâm ô loạt học sinh lớp 3 khiến phụ huynh ngã quỵ vì sốc - Ảnh 2
Bị cáo Nguyễn Đình Lê - Ảnh: Lao Động

Các phụ huynh có con bị xâm hại thực sự ngã quỵ khi nghe lời khai của bị cáo đã từng là thầy giáo đáng kính này. "Thật sự kinh tởm. Không ngờ một người thầy lại có hành động như vậy. Thầy phải trả giá, phải đền tội", một phụ huynh bức xúc khi trao đổi với Lao Động.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Nguyễn Đình Lê gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền bảo vệ thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và trật tự xã hội, trật tự công cộng. 

Kết thúc phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Đình Lê bị tuyên phạt 6 năm tù giam về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

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Trong phiên tòa sáng nay, rất nhiều phụ huynh của các học sinh là nạn nhân khi nhìn thấy nam giáo viên có hành vi đồi bại đều tỏ ra căm phẫn, mong muốn có một bản án thật nghiêm khắc.

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