Được nhờ trông nhà, 'yêu râu xanh' hiếp dâm con gái 9 tuổi của bạn thân

Xã hội 23/01/2019 17:42

Được bạn thân tin tưởng nhờ trông nhà và con gái 9 tuổi, Nguyễn Trọng Tải đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé.

Hôm nay (23/1), Công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Tải (33 tuổi, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 12 giờ ngày 10/1, Tải đến chơi nhà bạn thân là anh C. (trú huyện Đô Lương). Tuy nhiên do có việc đột xuất phải đi nên anh C. nhờ Tải ở lại trông nhà và giữ giùm con gái 9 tuổi.

Được nhờ trông nhà, 'yêu râu xanh' hiếp dâm con gái 9 tuổi của bạn thân - Ảnh 1
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Khi anh C. vừa đi thì Tải rủ cháu N. (9 tuổi, con gái anh C.) sang nhà ông bà nội cháu gần đó để chơi. Sang tới nơi thấy không có ai ở nhà, gã đàn ông đã bế cháu bé lên giường, khống chế thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, Tải bỏ về nhà. Tuy nhiên 2 ngày sau, đối tượng đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Cách đây không lâu, tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ việc cụ ông hiếp dâm bé gái khiến dư luận địa phương xôn xao. Theo điều tra, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 8/1, Nguyễn Văn Thiêm (72 tuổi) theo dõi nhà hàng xóm thấy người lớn đã đi vắng hết, chỉ còn bé Linh (tên đã thay đổi, 12 tuổi) ở nhà nên nảy sinh ý đồ đồi bại.

Được nhờ trông nhà, 'yêu râu xanh' hiếp dâm con gái 9 tuổi của bạn thân - Ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Văn Thiêm - Ảnh: Báo Gia Lai 

Đối tượng đột nhập vào nhà, khống chế bé gái nhằm thực hiện hành vi giao cấu. Đúng lúc này, bà nội cháu Linh sang nhà chơi, phát hiện sự việc liền hô hoán. Bị bắt tại trận, Thiêm đã năn nỉ bà nội cháu bé bỏ qua. Tuy nhiên, người bà đã kể lại toàn bộ sự việc cho các con, tố cáo hành vi đồi bại của Thiêm với công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Thiện đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Khi được mời lên trụ sở lấy lời khai, cụ ông đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

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Tìm tới nhà người yêu cũ để thắp nhang cho người cha quá cố, Luận phát hiện con gái bạn gái cũ ở nhà một mình nên dùng vũ lực khống chế hiếp dâm cháu bé.

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