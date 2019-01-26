Vụ hiếp dâm con gái 9 tuổi của bạn thân: Nỗi đau xót của vợ bầu

Xã hội 26/01/2019 11:30

Nghi phạm hiếp dâm con gái 9 tuổi của bạn thân đã có vợ con, người vợ còn đang mang thai đứa con thứ hai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Tải (33 tuổi, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 12 giờ ngày 10/1, Tải đến chơi nhà bạn thân là anh C. (trú huyện Đô Lương). Tuy nhiên do có việc đột xuất phải đi nên anh C. nhờ Tải ở lại trông nhà và giữ giùm con gái 9 tuổi.

Khi anh C. vừa đi thì Tải rủ cháu N. (9 tuổi, con gái anh C.) sang nhà ông bà nội cháu gần đó để chơi. Sang tới nơi thấy không có ai ở nhà, gã đàn ông đã bế cháu bé lên giường, khống chế thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, Tải bỏ về nhà. Tuy nhiên 2 ngày sau, đối tượng đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Vụ hiếp dâm con gái 9 tuổi của bạn thân: Nỗi đau xót của vợ bầu - Ảnh 1
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Trưa (25/1), cán bộ xã Tràng Sơn cho biết anh C. vừa làm nông vừa làm thợ hồ, gia cảnh thuộc diện khó khăn. Cháu N. sau khi bị bạn thân của cha làm hại đã trở nên ít nói, không màng ăn uống, có nguy cơ bị bệnh trầm cảm.

Cũng theo vị cán bộ, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình Tải không sang nhà cháu bé hỏi thăm, xin lỗi. Tải và anh C. là bạn bè từ nhỏ, thời gian gần đây Tải đi làm ăn ở miền Nam, mỗi lần về quê đều sang nhà anh C. chơi. Bình thường đối tượng này cũng không có hành vi sàm sỡ hay thiếu đứng đắn, chẳng ngờ lại hãm hại con gái mới 9 tuổi của bạn thân.

Chị A. (mẹ cháu bé) cho biết Tải đã có vợ con, hiện vợ Tải đang mang thai đứa con thứ hai. Đối tượng rồi sẽ phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật, chỉ khổ người vợ đang có bầu lại phải chịu dằn vặt, đau khổ.

Anh C. (bố cháu bé) rất hối hận vì tin lầm người. Hôm đó, anh C. phải đi lấy đồ cho thợ làm, đúng lúc Tải sang chơi nên anh C. tin tưởng, nhờ Tải trông nom nhà cửa và con gái. Không ngờ lại xảy ra vụ việc đau xót đến vậy.

Hiện gia đình anh C. vẫn đang chờ đợi kết quả điều tra, xử lý của cơ quan công an, đồng thời chưa quyết định có làm đơn giảm án cho Tải hay không.

 

Được nhờ trông nhà, 'yêu râu xanh' hiếp dâm con gái 9 tuổi của bạn thân

Được nhờ trông nhà, 'yêu râu xanh' hiếp dâm con gái 9 tuổi của bạn thân

Được bạn thân tin tưởng nhờ trông nhà và con gái 9 tuổi, Nguyễn Trọng Tải đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé.

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Từ khóa:   hiếp dâm trẻ em

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