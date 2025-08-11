Chồng đi biệt tăm 4 năm rồi bất ngờ trở về đưa một hộp đầy vàng rồi nói một câu khiến tôi kinh hồn bạc vía

Tâm sự 11/08/2025 22:45

4 năm sau khi chồng đi, mẹ chồng tôi qua đời, chồng tôi cũng chẳng biết để về chịu tang. Tôi vẫn làm quần quật để kiếm tiền trả nợ cho chồng.

Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm nhưng chẳng mấy ấm êm hạnh phúc. Ngày trước lúc mới lấy nhau, chồng tôi vẫn chưa tu chí làm ăn, suốt ngày đi theo bạn bè tụ tập. Tôi gồng gánh một mình nuôi con, chăm sóc cha mẹ chồng, chịu đựng cảnh chồng vô tâm.

4 năm trước, chồng tôi bất ngờ có ý định kinh doanh. Anh muốn tôi giao hết tiền bạc cho anh nhưng tôi không chịu. Thấy vợ không tin tưởng đưa tiền, chồng tôi lớn mật đi vay nặng lãi. Sau đó anh bị bạn bè lừa, tiền lãi nợ nần chất đống. Anh không trả nổi nợ, lại sợ liên lụy gia đình nên bỏ trốn.

Từ ngày bỏ đi, chồng tôi vài lần gọi về nhau, dần dần thì im bặt. Tôi nghe người quen nói chồng tôi đi biển bị đắm thuyền, có người thì nói chồng tôi có vợ mới. Tôi nghe mà chẳng biết phải tin ai, nhưng trong lòng người vợ là tôi thì vẫn hy vọng chồng trở về với gia đình.

4 năm sau khi chồng đi, mẹ chồng tôi qua đời, chồng tôi cũng chẳng biết để về chịu tang. Tôi vẫn làm quần quật để kiếm tiền trả nợ cho chồng. Có những đêm tôi mệt rã rời tuyệt vọng, nhưng chẳng dám buông xuôi, vì tôi mất rồi thì con của tôi biết phải làm sao?

Chồng đi biệt tăm 4 năm rồi bất ngờ trở về đưa một hộp đầy vàng rồi nói một câu khiến tôi kinh hồn bạc vía - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một chiều sau khi tan làm, tôi thấy con trai đứng trước ngõ đợi mẹ. Thằng bé mặt mày háo hức lắm, nói là bố về nhà rồi. Tôi vội chạy về nhà thì đúng là thấy vali của chồng. Thấy anh bước ra từ nhà tắm mà tôi xúc động muốn khóc. 

Sau 4 năm chia xa, gia đình tôi mới có một bữa cơm hội tụ. Chồng tôi vui vẻ khen đồ ăn tôi nấu là ngon nhất, còn khen con ngoan ngoãn dễ ăn uống. Đến tối khi con đã đi ngủ thì chồng kéo tôi đến ngồi nói chuyện. Anh đưa cho tôi một chiếc hộp. Mở hộp ra, tôi tròn mắt thấy vàng đầy ắp. Chồng tôi nói đây là tài sản anh tích góp suốt mấy năm đi biệt xứ.

Chồng tôi bất ngờ quỳ xuống, nghẹn ngào nói sẽ để tôi tự do, đi tìm người đàn ông tốt hơn anh. Anh muốn ly hôn vợ. Tôi hỏi anh có phải ở bên ngoài có vợ khác rồi không? Nhưng chồng tôi vội phản đối, thấy tôi nghi ngờ anh liền thú thật mình đang mắc bệnh ung thư. Anh không muốn chạy chữa vì để tiền trả nợ, cho vợ con sau này.

Tôi có nên bán số vàng chồng mang về không? Không có tiền trả nợ, tôi sẽ lại phải sống vất vả, con cái lớn lên thiếu thốn. Nhưng nếu để chồng mất vì bệnh tật không chạy chữa thì tôi cũng không chịu nổi. Giờ tôi phải làm sao đây?

Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta bất ngờ xin trả lại tôi toàn bộ

Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta bất ngờ xin trả lại tôi toàn bộ

Cô ấy nói muốn bố mẹ muốn sang tên đất đai để vay mượn tiền ngân hàng. Bố mẹ chồng tôi già cả chẳng biết luật gì, thấy con gái nói phải sang tên thì mới vay tiền được nên cũng đồng ý, âm thầm giấu vợ chồng tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chồng đi biệt tăm 4 năm rồi bất ngờ trở về đưa một hộp đầy vàng rồi nói một câu khiến tôi kinh hồn bạc vía

Chồng đi biệt tăm 4 năm rồi bất ngờ trở về đưa một hộp đầy vàng rồi nói một câu khiến tôi kinh hồn bạc vía

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Lao vào khách sạn đánh ghen chồng ngoại tình, tôi chết đứng khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Lao vào khách sạn đánh ghen chồng ngoại tình, tôi chết đứng khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu một tháng và sự thật khiến tôi bất ngờ

Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu một tháng và sự thật khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Cùng bạn thân đi đánh ghen, tôi chết lặng khi nhìn thấy mặt nhân tình của anh ta

Cùng bạn thân đi đánh ghen, tôi chết lặng khi nhìn thấy mặt nhân tình của anh ta

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Tình cờ thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi chết lặng

Tình cờ thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi chết lặng

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta bất ngờ xin trả lại tôi toàn bộ

Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta bất ngờ xin trả lại tôi toàn bộ

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Đau lòng: Đã tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi ở Sơn La bị mất tích

Đau lòng: Đã tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi ở Sơn La bị mất tích

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chán đời đi nhậu đến khuya, sáng mở mắt ra thì hoảng hồn phát hiện người nằm cạnh

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chán đời đi nhậu đến khuya, sáng mở mắt ra thì hoảng hồn phát hiện người nằm cạnh

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Người đàn ông Nghệ An nuôi và bán gà lôi trắng lĩnh 6 năm tù, vợ con lao đao khi nghe tin

Người đàn ông Nghệ An nuôi và bán gà lôi trắng lĩnh 6 năm tù, vợ con lao đao khi nghe tin

Đời sống 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đứt cáp treo ở khu nghỉ dưỡng, 8 người bị thương và 13 người khác phải bám víu để giữ mạng sống giữa địa hình hiểm trở

Đứt cáp treo ở khu nghỉ dưỡng, 8 người bị thương và 13 người khác phải bám víu để giữ mạng sống giữa địa hình hiểm trở

Bảo vệ kể lại phút lao ra cứu cô gái bị người đàn ông xăm trổ hành hung

Bảo vệ kể lại phút lao ra cứu cô gái bị người đàn ông xăm trổ hành hung

Tử vi thứ Ba 12/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 12/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lao vào khách sạn đánh ghen chồng ngoại tình, tôi chết đứng khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Lao vào khách sạn đánh ghen chồng ngoại tình, tôi chết đứng khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu một tháng và sự thật khiến tôi bất ngờ

Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu một tháng và sự thật khiến tôi bất ngờ

Cùng bạn thân đi đánh ghen, tôi chết lặng khi nhìn thấy mặt nhân tình của anh ta

Cùng bạn thân đi đánh ghen, tôi chết lặng khi nhìn thấy mặt nhân tình của anh ta

Tình cờ thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi chết lặng

Tình cờ thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi chết lặng

Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta bất ngờ xin trả lại tôi toàn bộ

Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta bất ngờ xin trả lại tôi toàn bộ