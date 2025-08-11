Thi thể cháu L.Q.K (5 tuổi) được phát hiện tại địa phận huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (Lào).
Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 11/8, Công an xã Mường Hung (Sơn La) thông tin, đã tìm thấy thi thể cháu L.Q.K (5 tuổi, trú tại bản H8, xã Mường Hung).
Thi thể cháu K được phát hiện tại địa phận huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (Lào).
Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 16h ngày 10/8, Công an xã Mường Hung nhận tin báo của anh L.V.P (38 tuổi, bố cháu K) về việc con trai rời khỏi nhà lúc 14h30 cùng ngày nhưng chưa quay về.
Khi đi, cháu mặc áo phông ngắn tay màu be in họa tiết, quần short màu xanh, dép lê nâu, tóc cắt ngắn, dáng người nhỏ. Thời điểm xảy ra sự việc, anh P và vợ đi hái nhãn, ở nhà chỉ có K và chị gái 9 tuổi. Được biết nhà anh P chỉ cách dòng sông Mã khoảng 60m.
Ngay khi nhận tin báo, chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm dọc sông Mã. Đến chiều 11.8, thi thể cháu K được phát hiện và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.