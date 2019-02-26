Chân dung 'yêu râu xanh' U40 hiếp dâm nữ sinh lớp 6 trên đường đi học về

Xã hội 26/02/2019 10:19

Bé gái lớp 6 đang trên đường đi học về thì bị gã đàn ông U40 chặn xe, dùng vũ lực khống chế để giở trò đồi bại.

Hôm nay (26/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Đức (SN 1984, trú tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó vào tối 16/2, ông N.T.C. (trú tại phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh) đến Công an thị xã Chí Linh trình báo về việc con gái bị xâm hại tình dục. Theo người cha, vào  khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, con gái ông là cháu N.T.T. (SN 2007) khi đang trên đường đi xe đạp một mình từ trường về nhà đã bị một nam thanh niên chặn lại, dùng vũ lực khống chế và xâm hại tình dục. Sau khi thỏa mãn thú tính, "yêu râu xanh" đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị xã Chí Linh đã vào cuộc điều tra, lấy lời khai các bên liên quan, tiến hành giám định đối với cháu bé dưới sự giám sát của gia đình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định nghi phạm là Trần Văn Đức.

Chân dung 'yêu râu xanh' U40 hiếp dâm nữ sinh lớp 6 trên đường đi học về - Ảnh 1
Trần Văn Đức đã chặn xe, hiếp dâm bé gái 12 tuổi trên đường đi học về - Ảnh: NĐT

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 18 giờ 20 ngày 16/2, bé T. đang đi xe đạp trên đường từ trường về nhà thì bị Trần Văn Đức dùng vũ lực khống chế để giở trò đồi bại. 

Chính quyền địa phương cho biết Đức làm nghề thợ sơn, đã ly hôn nhiều năm nay. Thường ngày Đức hay trêu ghẹo phụ nữ đi đường. Khi bị bắt, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an thị xã Chí Linh điều tra, làm rõ.

Bé gái 12 tuổi bị nam thanh niên hiếp dâm trên đường đi học về

Bé gái 12 tuổi bị nam thanh niên hiếp dâm trên đường đi học về

Theo đơn trình báo của gia đình, khi đang trên đường đạp xe từ trường về nhà lúc chập tối, nữ sinh 12 tuổi đã bị 1 nam thanh niên xâm hại tình dục.

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