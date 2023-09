Bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa - Chủ tịch UBND phường Mũi Né, TP. Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đơn vị đã gửi văn bản đến UBND TP. Phan Thiết, Công an phường Mũi Né đề nghị làm rõ vụ việc ông N.V.T. (55 tuổi, ngụ TP. Phan Thiết) bị phụ huynh tố dâm ô 3 bé gái học tiểu học.

Anh N.T.A. (bố bé V.) cho biết bé V. đã kể với gia đình là bị thầy dạy nhạc lợi dụng cho ăn kem rồi dâm ô. Trong lớp có 5 bạn nhưng chỉ có 3 bạn dám đứng lên tố cáo. Sau khi biết được thông tin, gia đình anh A. đã gửi đơn tố cáo lên Công an phường Mũi Né, hiện công an phường đã chuyển hồ sơ lên công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.