Anh N.T.A. (bố bé V.) cho biết bé V. đã kể với gia đình là bị thầy dạy nhạc lợi dụng cho ăn kem rồi dâm ô. Trong lớp có 5 bạn nhưng chỉ có 3 bạn dám đứng lên tố cáo. Sau khi biết được thông tin, gia đình anh A. đã gửi đơn tố cáo lên Công an phường Mũi Né, hiện công an phường đã chuyển hồ sơ lên công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa - Chủ tịch UBND phường Mũi Né, TP. Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đơn vị đã gửi văn bản đến UBND TP. Phan Thiết, Công an phường Mũi Né đề nghị làm rõ vụ việc ông N.V.T. (55 tuổi, ngụ TP. Phan Thiết) bị phụ huynh tố dâm ô 3 bé gái học tiểu học.

Sự việc bị phát hiện khi ông T. đến nhà anh N.T.A. kể chuyện vu vơ nhằm thăm dò xem gia đình có biết chuyện ông ta dâm ô các cháu hay không. Lúc này, gia đình đã mang chuyện ông T. kể hỏi lại các cháu bé, 3 trong số 5 bé theo ông T. học nhạc đã cho biết người thầy này thường xuyên sờ mó, dâm ô các cháu.

Cũng theo người cha, hiện tâm lý bé V. rất hoảng loạn, hay khóc lóc sợ hãi. Quá bức xúc, anh A. từng đến nhà định đánh ông T. tuy nhiên ông này không có nhà.

Gia đình anh N.T.A. và ông T. có mối quan hệ thân thiết. Ông T. không phải thầy giáo nhưng nổi tiếng là hát hay, đặc biệt là tài tử và cải lương. Một số phụ huynh đã cho con đến nhà ông T. học nhạc. Người đàn ông 55 tuổi cũng không thu tiền dạy nhạc, mỗi lần đi hát ở đâu ông đều dắt các cháu theo.

Trong mắt mọi người, ông T. là người đạo đức, gia giáo. Vợ ông T. làm ăn buôn bán, hai trong số ba người con của ông là giáo viên nên ai nấy đều rất tin tưởng khi giao con cho ông.

Một phụ huynh chạy xe máy tông sập cửa kính nhà thầy dạy nhạc - Ảnh: Interner

Trước đó vào ngày 15/2, một phụ huynh dẫn theo cháu Y. (11 tuổi) đến trụ sở Công an phường Mũi Né trình báo về việc bị ông N.V.T. lợi dụng dạy nhạc để dâm ô.

Khi được mời lên trụ sở làm việc, ông T. đã thừa nhận dạy nhạc cho cháu Y. (11 tuổi), cháu O. (12 tuổi) và cháu T. (11 tuổi). Trong thời gian đưa các cháu đi hát, ông T. có dùng tay sờ mó cơ thể và hôn các cháu. Người đàn ông 55 tuổi khẳng định hành động của mình xuất phát từ sự yêu thương, cưng nựng chứ không hề xâm hại các cháu, theo Báo Đất Việt.

Tuy nhiên, cả 3 gia đình đều không đồng tình với lời khai của người đàn ông này. Ngay sau khi nghe các con kể về hành vi dâm ô của thầy dạy nhạc, cả 3 gia đình đã đưa con đi khám nghiệm tại các cơ sở y tế. Kết quả cho thấy một em trong số đó có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Quá bức xúc, một phụ huynh đã chạy xe máy tông thẳng vào nhà ông T. làm sập cửa kính. Sự việc đã được nhà ông T. báo công an.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc ông N.V.T. bị các phụ huynh tố cáo hành vi dâm ô trẻ em.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi