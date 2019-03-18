Clip chồng nắm tóc đánh vợ mang thai dã man giữa đường, con nhỏ đứng bên khóc lạc giọng vì sợ

Xã hội 18/03/2019 09:01

Người phụ nữ mang thai bị chồng đánh dã man giữa phố, đau đớn nằm bẹp trên đất không thể tự đứng dậy khiến nhiều người phẫn nộ.

Chiều 17/3, cư dân mạng chuyền tay nhau đoạn clip ngắn ghi lại cảnh đôi vợ chồng cãi vã, xô xát trên đường phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Tuy vợ chồng xích mích là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống nhưng cách hành xử thô bạo của người đàn ông trong clip khiến không chỉ hội chị em mà cánh mày râu cũng bức xúc, phẫn nộ.

Clip chồng đánh vợ ngay trên phố

Theo diễn biến trong clip, đôi vợ chồng đang đi xe máy cùng con nhỏ khoảng 2-3 tuổi thì xảy ra mâu thuẫn. Người chồng lập tức dừng xe, lên vỉa hè cãi vã với vợ. Chẳng biết mâu thuẫn lớn đến mức nào mà anh chồng liên tục chửi bới, mạt sát vợ bằng vô số lời lẽ tục tĩu mặc cho con nhỏ đang đứng cạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Clip chồng nắm tóc đánh vợ mang thai dã man giữa đường, con nhỏ đứng bên khóc lạc giọng vì sợ - Ảnh 1
Chồng đánh vợ không thương tiếc trên phố - Ảnh cắt từ clip

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông còn hung hăng lao vào đánh đập, thẳng tay dúi đầu người vợ xuống vỉa hè. Đáng nói, cô vợ đang chửa vượt mặt nhưng người chồng vẫn đánh đập chẳng chùn tay. Chứng kiến cảnh bạo lực của cha mẹ, đứa bé khóc thét lên vì sợ hãi. Vậy mà người đàn ông vẫn chẳng hề dừng tay, tiếp tục trút giận lên người vợ bằng những cú đấm, cái tát không thương tiếc.

Clip chồng nắm tóc đánh vợ mang thai dã man giữa đường, con nhỏ đứng bên khóc lạc giọng vì sợ - Ảnh 2

Người đàn ông túm tóc vợ mình rồi ấn xuống vỉa hè - Ảnh cắt từ clip

Clip chồng nắm tóc đánh vợ mang thai dã man giữa đường, con nhỏ đứng bên khóc lạc giọng vì sợ - Ảnh 3
Người vợ đang mang thai nằm trên trên đường đau đớn đến mức không tự dậy được - Ảnh cắt từ clip

Tội nghiệp cho cô vợ bị đánh đến tối tăm mặt mũi chỉ biết nằm bẹp trên vỉa hè, ôm bụng bầu đau đớn đến mức không thể tự đứng dậy. Cuối cùng người đàn ông cũng chịu dừng tay khi một số người dân tiến đến can ngăn.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về vô số bình luận phẫn nộ từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng bất kể nguyên nhân phía sau là gì, hành động đánh vợ đang mang thai ngay trước mặt con nhỏ là điều không thể chấp nhận được.

"Đàn ông đánh vợ đã khó chấp nhận, nay vợ mình đang mang thai mà còn giáng đòn chẳng mấy tiếc tay như thế thử hỏi anh ta có lương tâm không?"; "Tôi là đàn ông và tôi cảm thấy xấu hổ thay cho người chồng trong clip. Vợ mang nặng đẻ đau chẳng trân trọng thì thôi đây lại đánh như kẻ thù vậy"; "Đứa bé tội quá, chứng kiến cảnh cha đánh mẹ dã man như thế chắc tổn thương tâm lý dữ lắm"..., dân mạng bình luận.

Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người.

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