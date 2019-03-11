Bị vợ bắt quả tang trần truồng trên giường với bồ nhí, chồng ra sức che chở còn tuyên bố 'thà bỏ vợ chứ không bỏ bồ'

Xã hội 11/03/2019 08:32

Chứng kiến cả chồng lẫn nhân tình đều không mặc quần, cô vợ quá bức xúc nên lao thẳng lên giường, nắm tóc đánh bồ nhí tới tấp. Xót xa hơn cả là anh chồng chẳng những không xin lỗi vợ mà còn tuyên bố "thà bỏ vợ chứ không bỏ bồ".

Chiều 10/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip vợ bắt quả tang chồng và bồ nhí đang "vui vẻ" trên giường nên lao vào đánh ghen kinh hoàng. Đi cùng cô vợ là 3,4 cô bạn gái, tất cả cùng hợp sức dạy cho "tiểu tam" một bài học nhớ đời.

Clip vợ đánh ghen bồ nhí

Theo chủ nhân đoạn clip, đây là gia đình một người bạn. Cả hai vợ chồng đã kết thúc tình yêu 10 năm bằng những cú đánh nảy lửa trên chiếc giường trong phòng trọ cô bồ nhí.

"Bên nhau 10 năm kể từ lúc yêu nhau và cưới ...  Sau 10 năm có với nhau 1 cô con gái sắp vào lớp 1, 1 cậu con trai mới được 4 tháng tuổi vậy mà những gì nhận được bây giờ chỉ là những đắng cay và sự phản bội. 

Khi đứa con trai mới được 2 tháng anh chồng thường xuyên đi đêm hôm không về, hỏi thì chỉ nhận được những câu trả lời nào là đi tiếp khách đi công việc. Con cái không chăm không lo chỉ đi bạc mặt ở ngoài đường lo chuyện thiên hạ. 

Thấy chồng mình có những dấu hiệu khả nghi cô vợ cũng từng lén kiểm tra điện thoại của chồng và bắt gặp những tin nhắn của anh với người phụ nữ lạ. Hỏi ra thì được giải thích chỉ là bạn bè trêu nhau không hề có chuyện gì hết. 

Cũng vì muốn nhà cửa ấm êm cô vợ đành cho qua mọi chuyện. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó càng ngày càng thiếu trách nhiệm với gia đình, càng ngày càng bỏ bê công việc anh thường xuyên ngập mặt vào thế giới đồ đá có những đợt bỏ đi vài ngày liền không về. 

Và chuyện gì đến cũng phải đến.... quà 8.3 muộn mà cô vợ nhận được là tận tay bắt được chồng nằm trên giường tại phòng trọ cùng với nhân tình trong tình trạng cả 2 đều không mặc quần..."

Bị vợ bắt quả tang trần truồng trên giường với bồ nhí, chồng ra sức che chở còn tuyên bố 'thà bỏ vợ chứ không bỏ bồ' - Ảnh 1
Cô bồ nhí bị đánh ghen trong tình trạng không mặc quần, bị giật tóc, đạp tới tấp vào người - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, cô vợ kéo bạn bè xông vào phòng trọ và bắt quả tang chồng đang trên giường cùng người phụ nữ khác. Chứng kiến cả chồng lẫn nhân tình đều không mặc quần, cô vợ quá bức xúc nên lao thẳng lên giường, nắm tóc đánh bồ nhí tới tấp. Nhóm bạn cũng hợp sức giật tóc, giằng xé quần áo, đạp liên tiếp vào kẻ thứ ba, đồng thời mắng chửi thậm tệ.

"Mày không nghĩ cho con tao, giờ chúng mày ôm nhau ở đây à? Tao đánh chết chúng mày", cô vợ vừa đánh nhân tình của chồng vừa gào thét đến lạc giọng.

Bị đánh bất ngờ, cô gái bị cho là bồ nhí vội kéo chăn che chắn cơ thể nhưng bị nhóm người đánh ghen ngăn cản. Đáng chú ý hơn cả là lời nói và thái độ của anh chồng, chẳng những không hối hận và xin vợ tha thứ, anh ta còn ra sức bảo vệ nhân tình, đồng thời tuyên bố thà bỏ vợ chứ không bỏ bồ.

Bị vợ bắt quả tang trần truồng trên giường với bồ nhí, chồng ra sức che chở còn tuyên bố 'thà bỏ vợ chứ không bỏ bồ' - Ảnh 2
Người chồng kéo chăn che thân cho bồ nhí - Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, người chia sẻ sự việc cũng cho biết trước khi xảy ra vụ đánh ghen, cô vợ từng nói chuyện phải trái với nhân tình của chồng, thế nhưng cô gái kia dẫu biết mình đã sai nhưng không sợ ai hết, cho rằng anh chồng mới là người sai trước vì đã tán tỉnh mình.

Bị vợ bắt quả tang trần truồng trên giường với bồ nhí, chồng ra sức che chở còn tuyên bố 'thà bỏ vợ chứ không bỏ bồ' - Ảnh 3

Bị vợ bắt quả tang trần truồng trên giường với bồ nhí, chồng ra sức che chở còn tuyên bố 'thà bỏ vợ chứ không bỏ bồ' - Ảnh 4
Đoạn tin nhắn được cho là của bồ nhí nhắn cho cô vợ - Ảnh: FB

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, vụ việc đã nhận về vô số bình luận từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bất bình trước hành động của người chồng và bồ nhí, đồng thời cho rằng người vợ mới sinh được 4 tháng đã phải động tay động chân chứng tỏ mọi chuyện đã đi quá xa.

Tuy nhiên bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ người chồng, nếu anh ta không bỏ tính trăng hoa thì cô vợ có đánh ghen cũng vô ích. Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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Không chỉ lén lút qua lại với chồng người khác, cô gái này còn rủ bạn đánh ghen ngược, thách thức vợ của nhân tình để rồi nhận lại cái kết đắng.

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