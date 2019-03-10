Bồ nhí cướp chồng còn ghen ngược bị vợ nhân tình đánh lệch mũi, bắt quỳ gối xin tha lỗi khiến chị em hả hê

Xã hội 10/03/2019 09:32

Không chỉ lén lút qua lại với chồng người khác, cô gái này còn rủ bạn đánh ghen ngược, thách thức vợ của nhân tình để rồi nhận lại cái kết đắng.

Ngoại tình, đánh ghen luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm của đông đảo chị em phụ nữ. Đã có không ít trường hợp các cô gái trẻ vì qua lại với chồng người khác mà bị đánh đập, thậm chí xé quần áo, xát ớt vào vùng kín… nhưng vẫn còn nhiều "tiểu tam" bất chấp mọi thứ xen vào gia đình của người khác.

Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái được cho là bồ nhí bị đánh đập, bắt quỳ gối xin lỗi gây xôn xao.

The thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, cô gái này có quan hệ tình cảm với chồng người khác. Dù là “tiểu tam” nhưng cô lại ngang nhiên thách thức vợ nhân tình: "Bố đợi mày hơi lâu rồi đấy".

Sau đó, cô gái này cùng với hai người bạn khác tìm đến nhà với ý định dằn mặt chị vợ. Không ngờ rằng khi đến đó cô lại bị chị vợ và gia đình chồng đánh đến lệch mũi, mặt biến dạng, thậm chí bắt quỳ gối xin lỗi. Trong khi đó, bạn của cô nàng thì biến mất không thấy đâu.

Bồ nhí cướp chồng còn ghen ngược bị vợ nhân tình đánh lệch mũi, bắt quỳ gối xin tha lỗi khiến chị em hả hê - Ảnh 1
Cô gái bị bắt quỳ gối xin lỗi - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Hầu hết mọi người đều đồng tình với chị vợ khi xử lý bồ nhí của chồng như vậy vì những kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác không đáng được thông cảm.

Bồ nhí cướp chồng còn ghen ngược bị vợ nhân tình đánh lệch mũi, bắt quỳ gối xin tha lỗi khiến chị em hả hê - Ảnh 2
Đoạn tin nhắn chị vợ nhận được từ bồ nhí của chồng - Ảnh cắt từ clip

“Còn trẻ, đẹp như vậy sao không đi tìm người tử tế để yêu mà cứ thích cướp chồng người khác để rồi bị đánh đập như vậy”, V.A bình luận.

“Trên mạng xã hội có đầy clip đánh ghen mà các em vẫn không sợ nhỉ. Đã lén lút với chồng người khác rồi mà còn ghen ngược. Đúng là không thể hiểu nổi tư duy của những kẻ như vậy”, một cư dân mạng bức xúc.

Mặc dù chưa biết thực hư câu chuyện như thế nào nhưng nhiều chị em vẫn liên tục chia sẻ và bình luận về đoạn clip này.

Vụ đánh ghen như thời trung cổ ở Cà Mau: Nạn nhân bỏ đi làm ăn xa, gia đình tan nát

Vụ đánh ghen như thời trung cổ ở Cà Mau: Nạn nhân bỏ đi làm ăn xa, gia đình tan nát

Liên quan đến vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận vào ngày 13/5/2018 tại Cà Mau, người thân nạn nhân cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên TAND tỉnh Cà Mau vì không hài lòng với phán quyết vào ngày 1/3 vừa qua.

Xem thêm
Từ khóa:   bồ nhí ghen ngược với vợ đánh ghen ngược clip đánh ghen

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 38 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 51 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày