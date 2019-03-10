Không chỉ lén lút qua lại với chồng người khác, cô gái này còn rủ bạn đánh ghen ngược, thách thức vợ của nhân tình để rồi nhận lại cái kết đắng.

Ngoại tình, đánh ghen luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm của đông đảo chị em phụ nữ. Đã có không ít trường hợp các cô gái trẻ vì qua lại với chồng người khác mà bị đánh đập, thậm chí xé quần áo, xát ớt vào vùng kín… nhưng vẫn còn nhiều "tiểu tam" bất chấp mọi thứ xen vào gia đình của người khác. Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái được cho là bồ nhí bị đánh đập, bắt quỳ gối xin lỗi gây xôn xao.

The thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, cô gái này có quan hệ tình cảm với chồng người khác. Dù là “tiểu tam” nhưng cô lại ngang nhiên thách thức vợ nhân tình: "Bố đợi mày hơi lâu rồi đấy". Sau đó, cô gái này cùng với hai người bạn khác tìm đến nhà với ý định dằn mặt chị vợ. Không ngờ rằng khi đến đó cô lại bị chị vợ và gia đình chồng đánh đến lệch mũi, mặt biến dạng, thậm chí bắt quỳ gối xin lỗi. Trong khi đó, bạn của cô nàng thì biến mất không thấy đâu.

Cô gái bị bắt quỳ gối xin lỗi - Ảnh cắt từ clip Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Hầu hết mọi người đều đồng tình với chị vợ khi xử lý bồ nhí của chồng như vậy vì những kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác không đáng được thông cảm. Đoạn tin nhắn chị vợ nhận được từ bồ nhí của chồng - Ảnh cắt từ clip “Còn trẻ, đẹp như vậy sao không đi tìm người tử tế để yêu mà cứ thích cướp chồng người khác để rồi bị đánh đập như vậy”, V.A bình luận. “Trên mạng xã hội có đầy clip đánh ghen mà các em vẫn không sợ nhỉ. Đã lén lút với chồng người khác rồi mà còn ghen ngược. Đúng là không thể hiểu nổi tư duy của những kẻ như vậy”, một cư dân mạng bức xúc. Mặc dù chưa biết thực hư câu chuyện như thế nào nhưng nhiều chị em vẫn liên tục chia sẻ và bình luận về đoạn clip này.

Vụ đánh ghen như thời trung cổ ở Cà Mau: Nạn nhân bỏ đi làm ăn xa, gia đình tan nát Liên quan đến vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận vào ngày 13/5/2018 tại Cà Mau, người thân nạn nhân cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên TAND tỉnh Cà Mau vì không hài lòng với phán quyết vào ngày 1/3 vừa qua.

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