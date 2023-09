Già Bá Trừ nghi vợ ngoại tình nên ép buộc vợ nhắn tin hẹn 'người tình' đến nhà nghỉ ở thị trấn Mường Xén nhằm bắt giữ, đánh ghen dã man.

Hôm nay (17/2), Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Già Bá Trừ (22 tuổi, trú xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn) để điều tra hành vi "Bắt giữ, đánh đập người trái pháp luật".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trừ nghi vợ ngoại tình với anh H. (trú huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) nên ép buộc vợ nhắn tin hẹn anh này đến nhà nghỉ ở thị trấn Mường Xén để tâm sự.

Tối 8/2/2019, khi anh H. đến điểm hẹn gặp vợ Trừ đã bị Trừ dùng dây trói lại rồi chở về bản ở xã Đoọc Mạy để tra hỏi. Mặc dù được nhiều người can ngăn nhưng Trừ vẫn liên tục đánh đập anh H. Sự việc được người dân báo lên chính quyền địa phương.

Đối tượng Già Bá Trừ - Ảnh: NLĐ

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn đã nhanh chóng có mặt giải cứu anh H. đồng thời bắt giữ đối tượng Già Bá Trừ để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Trừ đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cách đây không lâu, tại TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) xảy ra một vụ án mạng mà nguyên nhân cũng xuất phát từ việc nghi ngờ bạn đời ngoại tình.

Cụ thể, vào trưa 8/2 (tức mùng 4 Tết), Cao Trường Hoàng (36 tuổi, ngụ khóm 1, phường 5, TP Trà Vinh xảy ra mâu thuẫn với vợ hờ là bà Phạm Thị Th. (43 tuổi, ngụ khóm 1, phường 2, TP Trà Vinh.

Chân dung Cao Trường Hoàng - Ảnh: NLĐ

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Hoàng đã dùng dao và kéo đâm nhiều nhát làm bà Th. tử vong. Sau khi gây án, Hoàng đến công an đầu thú.

Hoàng và bà Th. đã chung sống như vợ chồng được một thời gian. Gần đây Hoàng nghi ngờ vợ hờ ngoại tình nên cả hai thường xuyên cãi nhau. Mâu thuẫn kéo dài đã dẫn đến bi kịch đau lòng.

