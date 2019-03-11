Long An: Đột nhập vào nhà đâm chết chồng và uy hiếp vợ, trộm bị đâm tử vong

Tin nóng 11/03/2019 14:51

Nửa đêm đột nhập vào nhà dân bị phát hiện, tên trộm ra tay chém chết người chồng. Sau đó đối tượng cũng tử vong khi uy hiếp người vợ.

Trưa nay (11/3), Công an huyện Cần Giuộc cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 cùng ngày, Nguyễn Thành Tr. (SN 1988, ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc) đột nhập vào gia đình anh Võ Tấn H. (SN 1981, ngụ cùng ấp) để trộm đồ.

Khi bị chủ nhà phát hiện, Tr. đã dùng dao mang theo chém anh H. tử vong tại chỗ. Tiếp đó, Tr. dùng hung khí đe dọa chị Nguyễn Thúy H. (SN 1981, vợ anh H.). Nhìn thấy chồng bị sát hại, chị Thúy H. bất ngờ xô mạnh đối tượng để chạy ra ngoài hô hoán. Đối tượng Tr. đuổi theo định chém chị Thúy H. 

Trong lúc hoảng loạn, chị H. chụp được con dao quơ lại phía sau trúng vào vùng đầu của Tr. khiến người này gục tại chỗ và chết sau đó. Chị H. cũng có nhiều thương tích khi bị Tr. truy đuổi.

Long An: Đột nhập vào nhà đâm chết chồng và uy hiếp vợ, trộm bị đâm tử vong - Ảnh 1
Người dân tập trung rất đông tại hiện trường theo dõi sự việc - Ảnh: NLĐ

Người dân xung quanh nghe tiếng động mạnh nên chạy sang kiểm tra, đưa chị Thúy H. đi cấp cứu đồng thời báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.

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