Hiệu trưởng trộm xe máy của giáo viên mang đi cầm lấy tiền xài: Hai đời chồng, nợ nần chồng chất

Xã hội 01/03/2019 11:11

Liên quan tới vụ việc nữ hiệu trưởng trộm xe của giáo viên trong trường, tại cơ quan điều tra đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hôm qua (28/2), trao đổi với báo chí, Đại tá Phạm Kiên Cường, Trưởng Công an huyện Duy Tiên cho biết cơ quan này vẫn đang trong quá trình đấu tranh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Hà Thị Thắm (sinh năm 1990, trú tại thôn Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết nguyên quán của Hà Thị Thắm là ở Nghệ An. Trước đây, Thắm đã từng có một đời chồng. Sau đó, đối tượng này lấy chồng và về phường Lam Hạ sinh sống khoảng 2 năm nay. Trước khi xảy ra vụ việc, Thắm chưa từng có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, đối tượng này nợ nần tương đối nhiều, theo thông tin trên Dân trí.

Hiệu trưởng trộm xe máy của giáo viên mang đi cầm lấy tiền xài: Hai đời chồng, nợ nần chồng chất - Ảnh 1
Cơ sở Happy Kids do Thắm và một số người làm cùng mở ra để giữ trẻ - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, nơi xảy ra vụ việc là cơ sở giáo dục mầm non Happy Kids (khu đô thị mới Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên). Tuy nhiên thực chất đây chỉ là một điểm trông giữ trẻ do Thắm cùng một số người làm chung với nhau đứng ra mở và Thắm là trưởng nhóm của những người này.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 13 giờ ngày 23/1, Thắm phát hiện và lấy chùm chìa khóa xe máy màu đỏ nhãn hiệu Lead của chị Đào Thị Hà (sinh năm 1994, trú tại xóm 10, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, giáo viên cùng trường với Thắm) mang đến tiệm cầm đồ tại xã Duy Minh, huyện Duy Tiên để cầm với số tiền 23 triệu đồng.

Sau khi tiêu xài hết 20 triệu, Thắm đưa cho Hà 3 triệu với danh nghĩa nhà trường hỗ trợ Hà mua xe khác.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bắt khẩn cấp nữ Hiệu trưởng trộm cắp xe máy của giáo viên đem bán lấy tiền tiêu xài

Bắt khẩn cấp nữ Hiệu trưởng trộm cắp xe máy của giáo viên đem bán lấy tiền tiêu xài

Sau khi trộm cắp xe máy của giáo viên trong trường, nữ Hiệu trưởng đem bán lấy tiền tiêu xài. Còn lại 3 triệu đồng, nữ Hiệu trưởng thể hiện sự hào phóng khi đem “hỗ trợ” nạn nhân để mua xe mới.

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Từ khóa:   hiệu trưởng trộm xe trộm cắp tài sản

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