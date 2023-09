Được biết hiện Công an TP.HCM đang tạm giữ các đối tượng Lương Phạm Hồng Quân (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Thành Ngân (sinh năm 1979, ngụ tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1984, ngụ quận Gò Vấp) cùng 17 đối tượng khác để điều tra.

Hôm nay (27/2), Đội Phòng Chống tội phạm có tổ chức (Đội 2) thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công một nhóm chuyên dàn cảnh mua - bán dâm để trộm tài sản.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Theo đó, từ đầu năm 2018, lực lượng công an phát hiện một nhóm người do Quân, Ngân, Tuấn cầm đầu chuyên dùng người yêu, vợ giả gái bán dâm trên Quốc lộ 1A đoạn qua quận 12, huyện Hóc Môn để trộm, cướp tài sản của các quý ông "ham vui”. Sau đó, lãnh đạo Công an TP.HCM đã lên kế hoạch triệt phá.

Qua nhiều tháng theo dõi, vào ngày 26/1/2019, hàng chục trinh sát Đội 2, TP.HCM đã bất ngờ ập vào một nhà trọ ở giáp ranh quận 12 và huyện Hóc Môn (TP.HCM). Tại đây công an bắt quả tang 1 người đàn ông đang chuẩn bị mua dâm với 1 cô gái với giá 300 nghìn đồng (cô gái trả tiền khách sạn). Lúc này, các đối tượng đang dàn cảnh trộm tiền của người khách với số tiền lên đến 20 triệu đồng.