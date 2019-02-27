Để trộm tài sản, băng nhóm này sẵn sàng dùng vợ, người yêu để dụ dỗ "khách làng chơi". Trong gần một năm nay, có rất nhiều nạn nhân sập bẫy.

Hôm nay (27/2), Đội Phòng Chống tội phạm có tổ chức (Đội 2) thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công một nhóm chuyên dàn cảnh mua - bán dâm để trộm tài sản. Được biết hiện Công an TP.HCM đang tạm giữ các đối tượng Lương Phạm Hồng Quân (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Thành Ngân (sinh năm 1979, ngụ tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1984, ngụ quận Gò Vấp) cùng 17 đối tượng khác để điều tra.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet Theo đó, từ đầu năm 2018, lực lượng công an phát hiện một nhóm người do Quân, Ngân, Tuấn cầm đầu chuyên dùng người yêu, vợ giả gái bán dâm trên Quốc lộ 1A đoạn qua quận 12, huyện Hóc Môn để trộm, cướp tài sản của các quý ông "ham vui”. Sau đó, lãnh đạo Công an TP.HCM đã lên kế hoạch triệt phá. Qua nhiều tháng theo dõi, vào ngày 26/1/2019, hàng chục trinh sát Đội 2, TP.HCM đã bất ngờ ập vào một nhà trọ ở giáp ranh quận 12 và huyện Hóc Môn (TP.HCM). Tại đây công an bắt quả tang 1 người đàn ông đang chuẩn bị mua dâm với 1 cô gái với giá 300 nghìn đồng (cô gái trả tiền khách sạn). Lúc này, các đối tượng đang dàn cảnh trộm tiền của người khách với số tiền lên đến 20 triệu đồng.

Trong những người đóng vai gái bán dâm, có vợ của Quân và người yêu của một thành viên trong nhóm - Ảnh: Internet Ngoài ra, theo thông tin từ Công an TP.HCM thì cùng thời điểm trên công an đã bắt thêm 18 người gồm 15 nam và 3 nữ trong đó có Quân và Ngân. Riêng đối tượng Tuấn đã nhanh chân trốn thoát. Đến ngày 27/2, các trinh sát bắt được Tuấn đang lẩn trốn ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai được Quân, Tuấn, Ngân cầm đầu. Cả nhóm dùng vợ, bạn gái kết bạn, dụ dỗ đàn ông trên mạng xã hội. Sau đó, nhóm đối tượng sẽ dụ dỗ các nạn nhân vào khách sạn quan hệ và cho số điện thoại. Để thuận lợi ra tay, nhóm đối tượng này thuê nhà làm thành các phòng cho thuê. Những căn nhà được chọn chủ yếu nằm trong hẻm, được canh phòng cẩn thận và thiết kế để đồng bọn dễ dàng đột nhập vào trộm cắp tài sản khi các "con mồi" đang tắm hoặc thay quần áo. Sau khi đã trộm được tài sản, chúng sẽ nhấn chuông báo động để những người đóng vai gái bán dâm trốn thoát. Nếu bị phát hiện, chúng sẽ đánh đập, đe dọa các nạn nhân. Cứ khoảng 3 tuần, nhóm này lại đổi một căn nhà khác. Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai đã thực hiện trộm khoảng 1.000 chiếc ĐTDĐ cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Số tiền sau khi trộm được sẽ chia nhau xài. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra và khuyến khích các nạn nhân của băng nhóm này đến trình báo.

Đại gia bị trộm viếng thăm, cuỗm hơn 5 tỷ đồng khi đi chúc Tết ở Sài Gòn Hai đại gia cùng người thân đi chúc tết người thân trong dịp Tết rồi quay trở về thì phát hiện mất trộm nhiều tiền, nữ trang, hột xoàn, đồng hồ,…Tổng tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-mat-nhung-ga-dan-ong-chuyen-dung-ban-gai-vo-du-khach-lang-choi-de-trom-tai-san-316648.html