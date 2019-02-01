Tiết lộ hoàn cảnh éo le của chàng trai bị đánh chết giữa chợ vì trộm bó đào ở Lào Cai

Xã hội 01/02/2019 12:28

Bị nghi trộm bó hoa đào và bình đựng, nam thanh niên bị hai người đuổi đánh dẫn đến tử vong.

Trao đổi với báo chí vào ngày 1/2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quang Kim (huyện Bát Xát, Lào Cai) cho biết thanh niên bị đánh chết vì trộm một cành đào có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Theo thông tin từ VTC, nạn nhân là Mai Văn Chung (sinh năm 1990). Sau khi mẹ mất sớm, cha đi lấy vợ khác ở nơi khác, Chung và anh trai chuyển về sống cùng bác.

Tiết lộ hoàn cảnh éo le của chàng trai bị đánh chết giữa chợ vì trộm bó đào ở Lào Cai - Ảnh 1
Chàng trai bị đánh chết vì trộm đào có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Internet

Chung chưa lập gia đình và cũng không có nghề nghiệp ổn định. Thời gian gần đây, thanh niên này cũng ít khi về quê.

Tại địa phương, Chung có chơi chung với một số thanh niên không có công việc làm ổn định.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 11 giờ 50 phút ngày 31/1, Chung đến ki-ốt 109 đường An Dương Vương của Giàng A Xình (sinh năm 1994, trú tại thôn Chu Lìn 1, xã Chung Chải, huyện Sa Pa, Lào Cai) và Phạm Đức Minh (sinh 1989, ngụ tại 185 Ngô Văn Sở, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai) trộm một bó hoa đào và bình đựng hoa.

Tiết lộ hoàn cảnh éo le của chàng trai bị đánh chết giữa chợ vì trộm bó đào ở Lào Cai - Ảnh 2
Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet

Sau khi bị phát hiện, Chung bỏ chạy được khoảng 400m thì bị Xình và Minh đuổi kịp rồi dùng cành đào, gạch, ống điếu đánh nhiều nhát vào vùng lưng, đầu, gáy dẫn đến tử vong. Lúc này tại hiện trường có nhiều người chứng kiến nhưng không ai can ngăn.

Sau khi gây án, Xình và Minh bỏ đi. Đến chiều cùng ngày, nghe tin nạn nhân tử vong thì cả hai đã đến cơ quan chức năng để đầu thú.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Lào Cai: Ăn trộm bó đào Tết, nam thanh niên bị đánh tử vong

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Trưa 31/1, nam thanh niên khoảng 31 tuổi trộm đào bị người dân đuổi đánh dẫn đến tử vong. Người này vừa cai nghiện xong ít lâu và đã được trả về địa phương.

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