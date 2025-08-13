Đấu sĩ 35 tuổi đối đầu bò tót, cú húc chí mạng khiến máu chảy ồ ạt và không bao giờ tỉnh lại

Đấu sĩ Yovanis Márquez (35 tuổi) đã tham gia lễ hội đấu bò Corraleja vào thứ Bảy (ngày 9/8, giờ địa phương). Trong lần lao vào con bò đực, anh cố nhảy qua nó nhưng thất bại và bị hất tung lên không trung. Mặc dù được đám đông đỡ dậy và dẫn khỏi đấu trường, anh đã ngã xuống do mất máu quá nhiều rồi tử vong trước khi kịp cứu chữa.

