Đấu sĩ 35 tuổi đối đầu bò tót, cú húc chí mạng khiến máu chảy ồ ạt và không bao giờ tỉnh lại

Đấu sĩ Yovanis Márquez (35 tuổi) đã tham gia lễ hội đấu bò Corraleja vào thứ Bảy (ngày 9/8, giờ địa phương). Trong lần lao vào con bò đực, anh cố nhảy qua nó nhưng thất bại và bị hất tung lên không trung. Mặc dù được đám đông đỡ dậy và dẫn khỏi đấu trường, anh đã ngã xuống do mất máu quá nhiều rồi tử vong trước khi kịp cứu chữa.
Video 2 giờ 40 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi