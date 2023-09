Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xem xét các tình tiết của vụ án, xác minh hành động của chị Hằng có phải là phòng vệ chính đáng hay không để ra các quyết định tố tụng.

Tối 11/3, Công an tỉnh Long An cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ kẻ trộm đột nhập nhà riêng đâm chết người chồng, người vợ phản kháng, chém chết kẻ trộm trong lúc giằng co gây rúng động dư luận địa phương.

Thi thể nạn nhân Võ Tấn Hội (SN 1981, ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc) đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Bệnh viện cũng đồng ý cho bệnh nhân Nguyễn Thúy Hằng (SN 1981) về nhà lo đám tang cho chồng.

Theo người nhà, nghi phạm Võ Thành Trung (SN 1988, ngụ cùng ấp) nợ vợ chồng anh Hội 60 triệu đồng. Gia đình đã nhiều lần yêu cầu Trung trả tiền nhưng đối tượng vẫn xin khất nợ.

Tại cơ quan công an, chị Hằng khai vào khoảng 0 giờ 30 cùng ngày, chị đang ngủ thì nghe thấy tiếng ẩu đả. Chị ra ngoài kiểm tra thì phát hiện chồng nằm bất động trên nền nhà.

Trong cơn hoảng loạn, chị Hằng bế con chạy ra cửa thì bị Trung dùng tay kéo lại. Trong lúc giằng co, Trung dùng hung khí chém thẳng vào người chị Hằng khiến chị bị thương ở lưng và đầu. Nạn nhân quơ được con dao để trên bàn, hướng về phía Trung nhằm dọa đối tượng. Khi đó con dao trúng vào đầu Trung khiến y gục xuống và tử vong sau đó.

Người dân xung quanh nghe tiếng động mạnh nên chạy sang kiểm tra, đưa chị Hằng đi cấp cứu đồng thời báo công an.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xem xét các tình tiết của vụ án, xác minh hành động của chị Hằng có phải là phòng vệ chính đáng hay không để ra các quyết định tố tụng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

