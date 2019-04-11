Hiếp dâm thiếu nữ trên đường đi học, dùng điện thoại quay lại cảnh đồi bại để uy hiếp

Xã hội 11/04/2019 16:05

Chiến dùng điện thoại quay lại cảnh cưỡng dâm thiếu nữ rồi dùng những đoạn clip này đe dọa, bắt nạn nhân phải đến nhà nghỉ quan hệ nhiều lần nữa nếu không Chiến sẽ tung clip nhạy cảm lên mạng xã hội.

Mới đây, tại Nghệ An xảy ra vụ việc thiếu nữ bị cưỡng dâm giữa ban ngày gây rúng động dư luận địa phương. Ông Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Quốc Chiến (SN 1984, trú tại xóm 4 xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng dâm.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện trong điện thoại của Chiến có lưu trữ nhiều đoạn video ghi lại hành vi cưỡng dâm nạn nhân. 

Hiếp dâm thiếu nữ trên đường đi học, dùng điện thoại quay lại cảnh đồi bại để uy hiếp - Ảnh 1
Hiếp dâm thiếu nữ trên đường đi học, dùng điện thoại quay lại cảnh đồi bại để uy hiếp - Ảnh minh họa: Internet

Bước đầu, Chiến khai do say rượu nên nảy sinh ham muốn và thực hiện hành vi trái đạo đức, trái pháp luật. Trong lúc hành sự, Chiến dùng điện thoại quay lại cảnh cưỡng dâm nạn nhân rồi dùng những đoạn clip này đe dọa, bắt nạn nhân phải đến nhà nghỉ quan hệ nhiều lần nữa nếu không Chiến sẽ tung clip nhạy cảm lên mạng xã hội.

Quá hoảng sợ, nạn nhân đã đến Công an xã Nghi Vạn, để trình báo sự việc. Chiến bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 5/4, chị H.T.L. (21 tuổi) đi xe máy trên đường thuộc khu vực xã Nghi Vạn thì bị một nam thanh niên đi xe máy phía sau bất ngờ lao lên ép xe vào lề đường, dùng dao đe dọa ép chị phải quan hệ tình dục với hắn.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nghi Lộc đã làm rõ vụ việc và bắt giữ đối tượng Dương Quốc Chiến.

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