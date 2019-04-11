Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vứt bên vệ đường, suýt chết vì khát sữa mẹ

Xã hội 11/04/2019 11:08

Theo các bác sĩ, em bé khóc ngất vì đói bụng khiến sức khỏe ngày càng suy kiệt. May mắn được người dân phát hiện kịp thời nên đã giữ được tính mạng.

Sáng 10/4, tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ việc em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên vệ đường khiến nhiều người xót xa.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, một người dân đi tập thể dục tại khu vực thuộc khu công nghiệp Bàu Xéo (ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) bất ngờ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của trẻ con phát ra từ bên vệ đường.

Lại gần kiểm tra, người này tá hỏa phát hiện một cháu bé khoảng 2 ngày tuổi, còn nguyên dây rốn bị bỏ lại.

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vứt bên vệ đường, suýt chết vì khát sữa mẹ - Ảnh 1

Bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường ở Đồng Nai - Ảnh: TTVN

Vụ việc lập tức được báo lên chính quyền địa phương. Em bé cũng được đưa vào bệnh viện cắt dây rốn, vệ sinh và chăm sóc. Theo các bác sĩ, em bé khóc ngất vì đói bụng khiến sức khỏe ngày càng suy kiệt. May mắn được người dân phát hiện kịp thời nên đã giữ được tính mạng.

Hiện chính quyền xã đã phát thông báo tìm nhân thân cho cháu bé, mong người mẹ suy nghĩ lại mà đến nhận con. Quá thời hạn theo quy định pháp luật, chính quyền sẽ làm thủ tục cho người muốn nhận nuôi hoặc đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Thời gian gần đây xảy ra không ít trường hợp trẻ bị bỏ rơi tại nhiều địa phương. Trước đó tại thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương), một bé trai được phát hiện bị bỏ cạnh nghĩa địa trong tình trạng mệt lả người vì khát sữa. Hiện em bé đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương.

Đáng chú ý là trường hợp sống sót thần kỳ của bé Triệu Hoài An, bị bỏ trong túi nilon treo gần khu vực rẫy cà phê ở huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng). Đến tận 3-4 ngày sau người dân mới phát hiện ra bé trong tình trạng có dòi trong mũi và vùng đầu bị thủng. 

Nhờ một nhà sư từ bi, bé được nhận về và đưa đi các nơi điều trị. Hiện bé đã sống sót và đang được tìm cách điều trị tình trạng não nước.

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Theo các bác sĩ vì tình trạng não bé gần như toàn bộ là nước, chỉ có một ít nhu mô não nên dù có can thiệp ổn định sức khỏe thì sau này vẫn không thể phát triển như một đứa trẻ bình thường.

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