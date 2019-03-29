Bé gái bị bỏ trước cửa gia đình hiếm muộn, bức thư cùng đồ đạc người mẹ để lại khiến tất cả xót xa

Theo thông tin ban đầu, bé gái chỉ khoảng vài tuần tuổi bị bỏ rơi trước cửa một ngôi nhà ở khu Chùa Bằng, Quảng Yên, Quảng Ninh. Chưa hết xót xa cho em bé đáng thương, dân mạng càng trăn trở trước tình cảnh đáng thương của người mẹ khi đọc nội dung bức thư.

Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau loạt ảnh về em bé sơ sinh kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân. Bên cạnh là bức thư và những vật dụng mẹ bé để lại khiến người đọc không khỏi xót xa.

Tôi là mẹ của cháu gái này, vì điều kiện không nuôi được cháu, vậy tôi để lại cháu trong giỏ này. Ai nhặt được tôi mong là hãy nuôi cháu, ở nơi xa tôi sẽ mang ơn suốt đời.

Ký tên: Người mẹ bất hạnh".

Chỉ với đôi dòng ngắn ngủi, người mẹ trẻ khiến nhiều người chứng kiến câu chuyện cảm thấy cô vừa đáng thương vừa đáng trách.

Đáng nói, ngôi nhà mà người mẹ đem bỏ con là của đôi vợ chồng hiếm muộn, cưới nhau nhiều năm mà vẫn chưa có con. Dù lâm vào tình cảnh khốn khó, cùng đường nhưng người mẹ này vẫn rất thương con.

Khoảng 15 giờ ngày ngày 27/3, gia đình này đã đến UBND phường Quảng Yên để trình báo sự việc. Cơ quan chức năng đã đưa em bé đi kiểm tra sức khỏe, làm thủ tục theo quy định đồng thời bàn giao cho gia đình phát hiện ra em bé tạm chăm sóc.

Trong chiếc giỏ bé nằm, ngoài bức thư còn có áo quần, khăn lau và số tiền hơn 1 triệu đồng, gồm cả tiền chẵn và tiền lẻ - Ảnh: Facebook

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, loạt ảnh trên đã nhận về hàng nghìn ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến cho rằng người mẹ vô trách nhiệm, hầu hết mọi người đều thông cảm cho hoàn cảnh của cô. Có lẽ trước khi ra đi, người phụ nữ chắc hẳn đau lòng và day dứt lắm.

"Có lẽ do hoàn cảnh khó khăn, không chỗ dựa nên mới phải làm như vậy, mọi người đừng chỉ trích nhiều quá"; "Bỏ con thế này đúng là đáng trách thật. Tuy nhiên người mẹ cũng tìm một gia đình hiếm muộn để gửi gắm chứ có vứt con ở bờ bụi nào đâu"; "Em bé xinh quá, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai mẹ con"...., dân mạng bình luận.

Hiện câu chuyện vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.