Hận chồng nghi ngờ đứa trẻ không phải con mình, chị K. mang con bỏ trước nhà dân. Sau gần 2 tháng đứa trẻ được nhận nuôi, gia đình chị K. làm đơn đòi con.

Hôm qua (18/3), trao đổi với báo chí, bà Hồ Huỳnh Như, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 9 thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) xác nhận anh C.N có gửi đơn đến cơ quan để đòi lại cháu bé bà đã nhận nuôi trước đó. Vào khoảng đầu tháng 1, người dân khóm 5, phường 9 phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trong chiếc cặp trên ghế đá nên trình báo với cơ quan chức năng.

Người dân phát hiện bé gái trên ghế đá trước cửa nhà dân - Ảnh: Internet Mặc dù chính quyền địa phương đã thông báo tìm gia đình cho bé nhưng không người thân nào đến nhận. Sau đó, bà Như đã làm thủ tục và đưa bé về nuôi. Thế nhưng đến ngày 26/2 vừa qua, có một nhóm người xưng là cha, mẹ, ông, bà của bé gái đến nhà bà Như để xin nhận lại bé về nuôi nhưng bà không đồng ý.

Bà Như đã hoàn thành các thủ tục pháp lý để nhận bé về nuôi sau nhiều ngày cơ quan chức năng thông báo tìm người thân nhưng không ai đến nhận - Ảnh: Internet Để được đưa con về nhà, gia đình anh C.N đã gửi đơn đến cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp để được nhận lại con. Theo chia sẻ của anh N., bé gái là con của anh và chị N.T.B.K. Mặc dù chưa tổ chức đám cưới, đăng ký kết hôn nhưng nhiều năm qua, anh N. và chị K. đã thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng. Trong lúc chị K. mang thai, hai người xảy ra mâu thuẫn, anh N. bỏ về nhà nên không biết chị K. đã sinh con. Bé bị bỏ rơi vì mẹ hận cha nghi ngờ có con với người khác - Ảnh: Internet Đến ngày 26/2, nghe tin chị K. đã mang bỏ con thì gia đình anh N. mới tìm gặp K. Chị cho biết vì giận anh N. ghen tuông, nghi ngờ đứa trẻ không phải con mình nên đã đem bỏ trước nhà dân. Theo Công an nhân dân, mặc dù gia đình đã đến nhận lỗi và xin lại con nhưng bà Như chưa đồng ý. Vì trước đó, cơ quan chức năng đã thông báo tìm người thân cho bé nhiều ngày nhưng không ai đến nhận. Bà Như cho biết, bà không thể trao đứa bé cho những người chưa chứng minh được đầy đủ tính pháp lý đúng theo quy định của pháp luật.

Bé gái chưa rụng cuống rốn xinh tựa thiên thần bị bỏ rơi trên ghế đá trong ngày mưa bão Nhìn thấy một túi xách trên ghế đá, người dân đến kiểm tra thì phát hiện bên trong có bé gái khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-dinh-doi-lai-con-bi-bo-roi-vo-dem-bo-con-vi-han-chong-ghen-tuong-nghi-ngo-khong-phai-con-minh-318839.html