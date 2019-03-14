Bé gái xinh như thiên thần bị mẹ bỏ rơi kèm bức thư: ‘Mẹ xin lỗi vì sinh ra nhưng không thể bên con và nuôi con’

Xã hội 14/03/2019 11:44

Chỉ mới hơn 1 ngày tuổi, bé gái bị mẹ bỏ rơi cùng một ít quần áo và một bức thư xin lỗi trước cửa nhà dân.

Chiều qua (13/3), UBND phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã ra thông báo tìm người thân cho bé gái hơn 1 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, anh Quách Sĩ Hiếu (sinh năm 1980, ngụ tại khối 8 phường Mai Hùng) phát hiện một bé gái được quấn trong chiếc chăn nỉ màu xanh bên cạnh một túi đồ.

Bé gái xinh như thiên thần bị mẹ bỏ rơi kèm bức thư: ‘Mẹ xin lỗi vì sinh ra nhưng không thể bên con và nuôi con’ - Ảnh 1
Bé gái bị bỏ rơi khi mới hơn 1 ngày tuổi - Ảnh: Internet

Ngoài ra, mẹ của bé còn để lại một bức thư nhờ nuôi con và xin lỗi bé: “Hưởng phúc gia đình, mong anh chị nuôi nấng, cưu mang cháu. Mẹ xin lỗi con vì sinh ra nhưng không thể bên con và nuôi con”.

Ngay sau đó, gia đình anh Hiếu đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

Chính quyền địa phương cho biết nếu quá thời hạn quy định của pháp luật thì gia đình anh Hiếu sẽ được quyền nuôi dưỡng, bé sẽ được khai sinh theo họ anh Hiếu.

Thời gian qua có không ít trường hợp trẻ em bị mẹ bỏ rơi gây xôn xao dư luận.

Bé gái bị mẹ bỏ rơi vào ngày 8/3

Vào ngày 8/3, nhiều người ở Khoa sơ sinh của Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ. Đến gần xem, họ phát hiện một bé gái bị bỏ rơi.

Ngay lập tức, người dân báo sự việc cho các y bác sĩ. Vào thời điểm được phát hiện, bé mặc quần áo bình thường và không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào.

Bé gái xinh như thiên thần bị mẹ bỏ rơi kèm bức thư: ‘Mẹ xin lỗi vì sinh ra nhưng không thể bên con và nuôi con’ - Ảnh 2
Ngày 8/3, người dân phát hiện 1 bé gái bị bỏ rơi ở bệnh viện - Ảnh: Internet

Sau đó, bệnh viện đã thông báo xung quanh nhưng không có ai đến nhận lại bé. Nếu không có người thân đến nhận, bệnh viện sẽ làm các thủ tục bàn giao bé cho Trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

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