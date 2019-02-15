Vì sinh thiếu tháng, bé trai chỉ nặng 1,8kg, bị suy hô hấp sau sinh. Chỉ mới chào đời được một ngày, đứa trẻ đã bị mẹ bỏ rơi trong bệnh viện.

Mới đây, theo thông tin từ Bệnh viện Thủ Đức (TP.HCM), bệnh viện đang chăm sóc một bé trai nặng 1,8kg chào đời vào chiều ngày 14/1 tại khoa Sản trong tình trạng thiếu cân, suy hô hấp.

Trước đó, người mẹ (SN 1995) nhập viện vì đau bụng. Lúc này, mặc dù không có tiền, trên người chỉ có giấy chứng minh nhân dân nhưng các bác sĩ vẫn tiến hành phẫu thuật để sản phụ được sinh mổ khi thai được 32 tuần tuổi.

Vì sinh non, đứa trẻ bị thiếu cân và suy hô hấp nên phải đưa đến khoa Hồi sức nhi để theo dõi, còn mẹ bé được đưa đến khoa Sản.Tuy nhiên, chỉ sau một ngày sinh con, người mẹ đã rời khỏi bệnh viện để bé ở lại.

Hiện sức khỏe của bé đã ổn định hơn và rất ngoan ngoãn - Ảnh: Internet

Thương xót cho hoàn cảnh của đứa trẻ, các bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện đã góp tiền mua sữa, quần áo và thay nhau chăm sóc em.

Sau hơn một tháng được mọi người hết lòng chăm lo, hiện sức khỏe bé đã ổn định, cân nặng tăng đáng kể.

Theo thông tin từ Người lao động, hiện bé đã nặng 2,2kg. Mặc dù thiếu vắng tình thương của mẹ và nằm một mình trong phòng chăm sóc của Đơn vị hồi sức nhi nhưng bé rất ngoan ngoãn.

Cũng theo nguồn tin trên, mẹ của bé đã nhiều lần hứa đến đón bé nhưng không thực hiện. Đến nay, bệnh viện không thể liên lạc với mẹ của bé được nữa nên đang tiến hành chuẩn bị các thủ tục theo quy trình nuôi giữ trẻ bị bỏ rơi, báo về chính quyền địa phương. Nếu trong thời gian quy định, không có người thân đến nhận, cơ quan chức năng sẽ chuyển bé đến trại mồ côi.

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