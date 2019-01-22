Khuya 18/1, chị Ka Ph. ngụ thôn 4, xã Lộc Nam, Bảo Lâm (Lâm Đồng) nghe tiếng khóc ở một khu vườn cạnh nhà nên ra kiểm tra. Đến gần, chị phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ bên trong bịch ni lông. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 17 – 18 độ C.

Hôm qua (21/1), trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng II cho biết đơn vị này đã cứu sống kịp thời bé trai nặng 1,2kg bị bỏ rơi vào tối 18/1.

Được biết hiện tại bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục. Những ngày qua, bé được nuôi dưỡng tại khoa nhi sơ sinh, chi phí được bệnh viện chi trả toàn bộ.

Ngay sau đó, chị cùng hàng xóm đưa bé đi bệnh viện cấp cứu. Khi vào viện, bé đã rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng kèm viêm phổi, toàn thân tím tái và dây rốn vẫn còn nguyên.

Thời gian qua có khá nhiều vụ việc trẻ em bị bỏ rơi khiến dư luận xót xa.

Bé 8 tháng tuổi bị bỏ rơi trong đêm rét mướt

Vào khoảng 23 giờ ngày 15/1, sư cô Tịnh An (chùa Minh Phúc, tổ dân phố số 2, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe tiếng đập cửa mạnh ngoài cổng chùa. Ra kiểm tra, sư cô phát hiện một bé gái bị bỏ rơi cùng với một số vật dụng cá nhân và một mảnh giấy viết: “Làm ơn nuôi dưỡng cháu bé giúp tôi. Bé sinh ngày 26/5/2018. Tôi không thể nuôi được. Tôi cho nhà chùa. Tôi sẽ không quay lại lấy đứa bé”.

Bé gái bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh: Internet

Sau đó, các sư cô đã đưa bé vào trong, báo lên chính quyền địa phương. Mặc dù được các sư cô trong chùa nhiệt tình chăm sóc nhưng đứa trẻ vẫn thỉnh thoảng khóc đòi mẹ khiến ai nấy đều vô cùng xót xa.

Chính quyền địa phương cho biết quá thời gian quy định nếu người thân không đến nhận sẽ tiến hành làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.