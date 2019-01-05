Nghe tiếng trẻ khóc nức nở, người dân đến xem thì phát hiện bé gái 14 tháng tuổi mắc bệnh tay chân miệng bị mẹ bỏ rơi trong công viên.

Khoảng 19 giờ tối qua (4/1), người dân sống gần công viên thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phát hiện một bé gái khóc nức nở vì bị mẹ bỏ rơi. Chứng kiến cảnh bé gái khóc nức nở, ngơ ngác tìm mẹ, ai nấy đều vô cùng xót xa - Ảnh: Internet Lúc được tìm thấy, trên người bé có một túi quần áo kèm theo lá thư do chính mẹ em để lại. Trong thư chị viết, bé sinh ngày 12/10/2017, chưa có giấy khai sinh. Vì không có điều kiện nuôi con nên nhờ mọi người chăm sóc bé.

Quần áo và lá thư do mẹ bé để lại - Ảnh: Internet Theo Trí thức trẻ, bé gái bị tay chân miệng cấp độ 2, luôn gào khóc tìm mẹ. Xót xa trước hoàn cảnh của đứa bé, ai nấy đều hy vọng có thể giúp bé trở về với mẹ. Bởi điều cô bé cần nhất là tình thương, hơi ấm của mẹ nhất là khi bệnh tật như thế này. Được biết, sau đó bé gái đã được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Phú để điều trị. Đồng thời người dân cũng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng để tìm người thân cho bé.

Bé gái bị bỏ rơi trên ghế đá trong ngày mưa bão Vào ngày 1/1, người dân tại khóm 5, phường 9, thành phố Cà Mau phát hiện một bé gái khoảng 5 ngày tuổi nặng khoảng 2,8 kg bị người thân bỏ rơi trên ghế đá. Khi được phát hiện, trên người bé ngoài quần áo, vớ chân, tay thì không có thêm bất cứ giấy tờ nào. Bé gái 5 ngày tuổi bị người thân bỏ rơi trên ghế đá trong ngày mưa gió - Ảnh: Internet Trong thời gian qua, vì ảnh hưởng của bão nên ở Cà Mau có mưa kèm theo không khí lạnh. Lo sức khỏe bé bị ảnh hưởng nên người dân đã đưa đi bệnh viện khám, may mắn là bé được phát hiện kịp thời, sức khỏe bình thường. Sau đó, bé được bà Hồ Huỳnh Như, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 9, thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) chăm sóc.

Bé gái chưa rụng cuống rốn xinh tựa thiên thần bị bỏ rơi trên ghế đá trong ngày mưa bão Nhìn thấy một túi xách trên ghế đá, người dân đến kiểm tra thì phát hiện bên trong có bé gái khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi.

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