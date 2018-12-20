Rạng sáng hôm nay (20/12), người dân phát hiện một bé trai sơ sinh nặng hơn 3kg còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng.

Trao đổi với báo chí, ông Chu Ngọc Bình, Trưởng Công an xã Thái Hòa (huyện Ba Vì, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị người thân bỏ rơi. Bé trai đáng yêu bị người thân bỏ rơi trong trời giá rét - Ảnh: Internet Vào khoảng 6 giờ sáng, người dân nhìn thấy một bé trai nặng khoảng 3,2kg chưa được cắt dây rốn bị bỏ rơi trước nhà bà P.T.H (trú xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội). Lúc được tìm thấy, trên người bé có chiếc khăn xô và áo mỏng nhưng không có giấy tờ tùy thân kèm theo. Ngay lập tức, người dân trình báo sự việc đến cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường lập biên bản vụ việc và nhanh chóng đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe. Hiện bé đang được giao cho một hộ dân chăm sóc - Ảnh: Internet “Bé trai vẫn còn dây rốn, nặng 3.2kg. Có thể người mẹ đã sinh bé ra lúc rạng sáng và đem tới cổng nhà bà H. bỏ lại do biết nhà bà này hiện có cô con gái mới sinh được 6 ngày. Người mẹ mang con tới đây bỏ lại để nhờ sự giúp đỡ”, lãnh đạo xã Thái Hòa trả lời trên Tiền Phong.

Được biết, hiện đứa trẻ đang được giao cho một hộ gia đình chăm sóc tạm. Tại xã có một gia đình hiếm muộn đề nghị xin được nhận nuôi bé. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phải thông báo trên các phương tiện thông tin của xã để người thân cháu bé biết thông tin về con mình và làm các thủ tục xử lý theo quy định. Thời gian gần đây, có rất nhiều vụ trẻ em bị bỏ rơi khiến cộng đồng mạng vô cùng xót xa. Bé gái 1 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Tối 14/12, sau khi một đôi nam nữ lạ mặt chạy xe đến trước cổng, bảo vệ chùa Chí Linh (xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) nghe tiếng trẻ em khóc. Khi đến kiểm tra, bảo vệ phát hiện một bé gái bọc trong chăn bị bỏ rơi cùng một ít sữa và bỉm. Lúc này vì ngoài trời rất lạnh nên khi được đưa vào trong, cơ thể em đã tím tái. Sau khi sưởi ấm cho bé, nhà chùa đã đưa em đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả khám cho thấy bé nặng 3kg và mới được một tuần tuổi. Bé gái 1 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh: Internet Nhận được thông tin từ nhà chùa, Ủy ban nhân dân xã Xuân Thành đã ra thông báo tìm người nhà cho bé. Trong trường hợp không có ai đến nhận thì chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi.

Góc xót xa: Bé gái 1 tuần tuổi tím tái vì bị cặp nam nữ bỏ rơi trong đêm rét căm căm Mới được một tuần tuổi, bé gái bị một đôi nam nữ đi xe máy bỏ rơi trước cổng chùa trong thời tiết rét căm căm.

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