Góc xót xa: Bé gái 1 tuần tuổi tím tái vì bị cặp nam nữ bỏ rơi trong đêm rét căm căm

Xã hội 17/12/2018 11:43

Mới được một tuần tuổi, bé gái bị một đôi nam nữ đi xe máy bỏ rơi trước cổng chùa trong thời tiết rét căm căm.

Tối qua (16/12), trao đổi với báo chí, trụ trì chùa Chí Linh (xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) Đại đức Thích Tuệ Minh xác nhận nhà chùa đang nuôi một em bé bị bỏ rơi trước cổng.

Trước đó vào tối 14/12, một đôi nam nữ lạ mặt chạy xe máy đến trước cổng chùa. Sau khi hai người này rời đi, bảo vệ nghe tiếng trẻ con khóc. Lúc cổng kiểm tra, bảo vệ phát hiện một bé gái bọc trong chăn bị bỏ rơi cùng một ít sữa và bỉm.

Góc xót xa: Bé gái 1 tuần tuổi tím tái vì bị cặp nam nữ bỏ rơi trong đêm rét căm căm - Ảnh 1
Bé được trụ trì chùa Chí Linh sưởi ấm - Ảnh: Internet

Vì thời tiết ngoài trời rất lạnh nên khi được phát hiện người em đã tím tái. Nhận được tin từ bảo vệ, Đại đức Thích Tuệ Minh nhanh chóng đưa bé vào trong sưởi ấm, chăm sóc và đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Được biết, bé gái bị bỏ rơi mới được khoảng một tuần tuổi và nặng 3kg.

Mặc dù nhiều người dân tỏ ý muốn nhận bé về làm con nuôi nhưng Ủy ban nhân dân xã Xuân Thành đã ra thông báo tìm người nhà cho bé. Trong trường hợp cha mẹ, người thân không đến nhận thì chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi.

Thời gian qua, có rất nhiều vụ trẻ em bị bỏ rơi khiến cộng đồng mạng xót xa. 

Bé gái 3 ngày tuổi chưa rụng cuống rốn bị bỏ rơi

Vào khoảng 18 giờ ngày 12/12, hai học sinh của Làng trẻ em SOS thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) phát hiện một bé gái sơ sinh bọc trong chiếc khăn tắm, bị bỏ rơi cùng một số quần áo và 1 triệu đồng tiền mặt khi thời tiết ngoài trời là 14 độ C.

Góc xót xa: Bé gái 1 tuần tuổi tím tái vì bị cặp nam nữ bỏ rơi trong đêm rét căm căm - Ảnh 2
Bé gái 3 ngày tuổi chưa rụng cuống rốn được hai em học sinh phát hiện trong phòng bảo vệ của Làng trẻ SOS thành phố Vinh - Ảnh: Internet

Được biết bé gái chỉ mới sinh được khoảng 3-4 ngày, nặng 3,5kg và chưa rụng cuống rốn. Khi mới được đưa vào bệnh viện, bé có tình trạng bú kém, vàng da. Sau khi nhờ người cho bé bú, các bác sĩ đã tiến hành sưởi ấm, truyền dịch và chiếu đèn để điều trị vàng da. Nhờ sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, sức khỏe bé đã dần ổn định.

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Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, côn trùng cắn chi chít trên mặt

Khi mở cửa nhà, chị Cam phát hiện một giỏ xách màu xanh để trước cổng, bên trong có một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn.

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