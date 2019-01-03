Bé gái chưa rụng cuống rốn xinh tựa thiên thần bị bỏ rơi trên ghế đá trong ngày mưa bão

Xã hội 03/01/2019 16:45

Nhìn thấy một túi xách trên ghế đá, người dân đến kiểm tra thì phát hiện bên trong có bé gái khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Hôm nay (3/1), trao đổi với báo chí, bà Hồ Huỳnh Như, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 9, thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái bị bỏ rơi. Sau 2 ngày được chăm sóc, sức khỏe của bé đã phần nào ổn định.

Bé gái chưa rụng cuống rốn xinh tựa thiên thần bị bỏ rơi trên ghế đá trong ngày mưa bão - Ảnh 1
Bé gái bị bỏ rơi trên ghế đá trong ngày mưa gió được người dân phát hiện - Ảnh: Internet

Trước đó vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1/1, người dân tại khóm 5, phường 9, thành phố Cà Mau nghe tiếng khóc phát ra từ chiếc túi xách đặt trên ghế đá thì đến kiểm tra. Tại đây, người này phát hiện bên trong có một bé gái khoảng 5 ngày tuổi, nặng khoảng 2,8 kg chưa rụng cuống rốn.

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, công an cùng cơ quan chức năng đã đến hiện trường và đưa bé đi khám sức khỏe.

Tại bệnh viện, kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của bé bình thường. Sau đó, bé được cơ quan chức năng về chăm sóc và thông báo tìm người thân cho bé.

Bé gái chưa rụng cuống rốn xinh tựa thiên thần bị bỏ rơi trên ghế đá trong ngày mưa bão - Ảnh 2
Bé gái đang được chăm sóc trong thời gian tìm người thân - Ảnh: Internet

Do ảnh hưởng của bão nên những ngày qua tại Cà Mau có mưa kèm theo không khí lạnh, em bé may mắn được phát hiện kịp thời nên sức khỏe không bị ảnh hưởng. Được biết khi người dân phát hiện, trên người bé ngoài quần áo, vớ chân, tay thì không có thêm bất cứ đồ vật gì.

Hiện bé gái đang được bà Hồ Huỳnh Như chăm sóc.

Thời gian qua, liên tục xảy ra nhiều vụ việc trẻ em bị bỏ rơi khiến người dân vô cùng xót xa.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Rạng sáng 20/12, người dân trên địa bàn xã Thái Hòa (huyện Ba Vì, Hà Nội) phát hiện một bé trai sơ sinh nặng hơn 3kg còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà. Lúc được tìm thấy, trên người bé chỉ có chiếc khăn xô và áo mỏng.

Bé gái chưa rụng cuống rốn xinh tựa thiên thần bị bỏ rơi trên ghế đá trong ngày mưa bão - Ảnh 3
Bé trai nặng hơn 3kg bị người thân bỏ rơi trước cổng nhà dân - Ảnh: Internet

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ việc, đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe.

Sau đó, cơ quan chức năng đã thông báo trên các phương tiện truyền thông của xã để tìm người thân của cháu bé và làm các thủ tục theo quy định.

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Một bé trai nặng khoảng 2,2 ký, toàn thân da nứt nẻ, đầy vẩy ngứa bị bỏ rơi ngoài đường tại Tây Ninh đã được người dân đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh để chăm sóc.

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