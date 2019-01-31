Cận Tết, bé gái xinh như thiên thần bị người thân nhẫn tâm bỏ rơi ở hành lang bệnh viện

Xã hội 31/01/2019 10:01

Nghe tiếng trẻ em khóc trên hành lang, người phụ nữ đến xem thì phát hiện có một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Tối qua (30/1), trao đổi với báo chí, bác sĩ Nguyễn Thế Phiệt, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Cấp cứu - Nhi (Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận đơn vị này đang chăm sóc một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi phía sau hành lang nhà làm việc của khoa.

Cận Tết, bé gái xinh như thiên thần bị người thân nhẫn tâm bỏ rơi ở hành lang bệnh viện - Ảnh 1
Bé gái được phát hiện bên hành lang cùng với 2 túi đồ sơ sinh - Ảnh: Internet

Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 29/1, một người phụ nữ bất ngờ nghe tiếng trẻ khóc nên đến xem. Tại đây bà phát hiện một em bé được bọc chăn kỹ càng cùng với hai túi đồ trẻ sơ sinh.

Ngay sau đó, bà đã thông báo cho cán bộ bệnh viện và đưa cháu bé vào khoa nhờ các bác sĩ kiểm tra.

Kết quả thăm khám, các bác sĩ xác định bé gái chỉ mới sinh được 5-7 ngày, cuống rốn vẫn chưa rụng, nặng khoảng 3kg, da dẻ tái nhợt.

Sau khi được các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà chăm sóc, tắm rửa, thay băng rốn và cho uống sữa, bé gái đã khỏe hơn.

Cận Tết, bé gái xinh như thiên thần bị người thân nhẫn tâm bỏ rơi ở hành lang bệnh viện - Ảnh 2
Hiện bé đã được chuyển về làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nuôi dưỡng - Ảnh: Internet

Ngoài ra, tổ công tác xã hội của bệnh viện cũng đã cử người đến chăm sóc, hỗ trợ mua bỉm, sữa cho bé gái. Mặc dù nhiều gia đình mong muốn được nhận cháu về nuôi dưỡng nhưng do cháu còn quá nhỏ, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Hà và Phòng LĐ-TB&XH huyện thống nhất làm thủ tục để chuyển cháu về làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nuôi dưỡng.

Thời gian qua có khá nhiều vụ việc trẻ em bị bỏ rơi khiến dư luận xót xa.

Bé trai sơ sinh nặng 1,2kg bị bỏ rơi giữa trời lạnh

Tối 18/1, chị Ka Ph. ngụ thôn 4, xã Lộc Nam, Bảo Lâm (Lâm Đồng) nghe thấy tiếng trẻ em khóc ở khu vườn cạnh nhà nên ra kiểm tra. Tại đây chị phát hiện túi ni lông bên trong có một bé trai.

Cận Tết, bé gái xinh như thiên thần bị người thân nhẫn tâm bỏ rơi ở hành lang bệnh viện - Ảnh 3
Bé trai nặng 1,2kg bị bỏ rơi giữa trời giá lạnh may mắn được người dân phát hiện - Ảnh: Internet

Lúc này nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 17 – 18 độ C nên khi được đưa vào viện bé đã rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng, viêm phổi, toàn thân tím tái và vẫn còn nguyên dây rốn.

Nhờ sự chăm sóc của các y bác sĩ mà sức khỏe bé sau đó đã dần hồi phục, được nuôi dưỡng tại khoa nhi của bệnh viện.

Xót lòng tiếng khóc đòi sữa của bé trai sơ sinh nặng 1,2kg bị người thân nhẫn tâm bỏ rơi giữa trời giá lạnh

Xót lòng tiếng khóc đòi sữa của bé trai sơ sinh nặng 1,2kg bị người thân nhẫn tâm bỏ rơi giữa trời giá lạnh

Nghe tiếng trẻ khóc, người dân tìm kiếm và phát hiện một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa trời lạnh.

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