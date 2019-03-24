Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Cà Mau: Nhận là cha mẹ ruột, quỳ trước nhà chủ tịch phường xin lại con

Xã hội 24/03/2019 08:56

Với lý do muốn xin lại con, những người này quỳ ngay trước cửa nhà bà Hồ Huỳnh Như, Chủ tịch UBND phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau để xin lại đứa con đã bỏ rơi trước đó.

Vào sáng hôm qua (23/3), sự việc một nhóm người, trong đó có một đứa trẻ tập trung quỳ gối trước cửa một ngôi nhà ở phường 7, TP. Cà Mau đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân xung quanh.

Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Cà Mau: Nhận là cha mẹ ruột, quỳ trước nhà chủ tịch phường xin lại con - Ảnh 1
Nhóm người này quỳ trước cửa nhà bà Như để xin lại con - Ảnh: Internet

Được biết những người này tự xưng cha mẹ, người thân của đứa bé bị bỏ rơi mà bà Như đang nuôi dưỡng. Nhóm người này cho biết, trước đây đã nhiều lần đến xin nhận lại con nhưng bà Như chưa đồng ý.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo chí, bà Như cho biết bà chỉ nghe hàng xóm kể lại vụ việc chứ không nhìn thấy những người này quỳ trước nhà mình.

Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Cà Mau: Nhận là cha mẹ ruột, quỳ trước nhà chủ tịch phường xin lại con - Ảnh 2
Bé gái bị người thân bỏ rơi trên ghế đá - Ảnh: Internet

Bà còn cho biết thêm, trong thời gian qua cũng có khá nhiều người gọi điện, đến tận nhà tự xưng là cha mẹ bé nhưng bà không muốn giao cho ai một phần vì có tình cảm mẫu tử với cháu, phần khác vì chưa ai chứng minh được mối quan hệ ruột thịt với bé.

Liên quan đến sự việc trên, người đàn ông tự xưng là ông nội bé gái bị bỏ rơi cho biết con ông đã nhiều lần muốn quỳ lạy bà Như để xin lại con nhưng bị gia đình ngăn cản. Vào ngày xảy ra sự việc, con ông có xin qua thăm đứa bé. Sau đó bà Như bảo về để bé ngủ. Khi ra ngoài chờ, vì nóng ruột nên những người này đã quỳ gối trước nhà để xin nhận lại bé.

Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Cà Mau: Nhận là cha mẹ ruột, quỳ trước nhà chủ tịch phường xin lại con - Ảnh 3
Rất nhiều người liên lạc với bà Như tự nhận là người thân của bé gái - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào đầu tháng 1 người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên ghế đá và giao cho UBND phường 9 quản lý và chăm sóc. UBND phường đã ra thông báo để người thân nhận lại bé, nhưng không có ai đến nhận. Sau đó, bà Như quyết định nhận cháu bé làm con nuôi với đầy đủ thủ tục theo quy định.

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Bé gái chưa rụng cuống rốn xinh tựa thiên thần bị bỏ rơi trên ghế đá trong ngày mưa bão

Nhìn thấy một túi xách trên ghế đá, người dân đến kiểm tra thì phát hiện bên trong có bé gái khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi.

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