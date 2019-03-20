Lâm Đồng: Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ trước cửa nhà dân giữa trời giá rét

Nghe tiếng chó sủa, chủ nhà mở cửa kiểm tra thì phát hiện bé trai khoảng 2 tháng tuổi được quấn trong chăn bông, kế bên là một bịch đồ dùng đồ cá nhân.

Sáng nay (20/3), ông Tiêu Văn Bính - Chủ tịch UBND xã Nam Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bé trai khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân. Hiện chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm nhân thân cho bé trai.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng 19/3, anh Nguyễn Văn Nam (33 tuổi, ngụ thôn Sóc Sơn, xã Nam Hà) đang ngủ thì giật mình bởi tiếng chó sủa ầm ĩ.

Bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân lúc rạng sáng - Ảnh: Zing

Mở cửa nhà để kiểm tra, anh Nam phát hiện một bé trai khoảng 2 tháng tuổi được quấn trong khăn bông màu hồng, bên cạnh có một túi nilon màu xanh đựng đồ dùng cá nhân. Bé trai sức khỏe bình thường, cơ thể không có thương tích gì.

Anh Nam lập tức báo chính quyền địa phương. UBND xã đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé trai. Hiện cháu bé đang được gia đình anh Nam tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

Cách đây không lâu, tại xã Mỹ Thọ (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) cũng xảy ra vụ việc bé gái 2 tháng bị bỏ rơi bên vệ đường khiến nhiều người xót xa.

Bé gái xinh xắn bị bỏ rơi - Ảnh: Vietnamnet

Đêm 13/1, bé gái được phát hiện trong tình trạng quấn trong chăn dạ, cạnh đó có chiếc giỏ đựng quần áo và đồ dùng của trẻ sơ sinh. Bên trong giỏ có bức thư ngắn ghi nội dung: "Tôi có sinh con ngày 25/10/2018. Vì điều kiện không nuôi được nay tôi để con ở lề đường ai nhặt được nuôi dưỡng giúp tôi...".

Cơ quan chức năng đã đưa bé về cơ quan y tế kiểm tra sức khỏe. Cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh và có khuôn mặt bầu bĩnh rất dễ thương. Trước khi tìm được nhân thân, chính quyền địa phương để cho gia đình phát hiện ra cháu bé nuôi dưỡng và chăm sóc.

Gia đình đòi lại con bị bỏ rơi: Vợ đem bỏ con vì hận chồng ghen tuông, nghi ngờ không phải con mình Hận chồng nghi ngờ đứa trẻ không phải con mình, chị K. mang con bỏ trước nhà dân. Sau gần 2 tháng đứa trẻ được nhận nuôi, gia đình chị K. làm đơn đòi con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-dong-be-trai-2-thang-tuoi-bi-bo-truoc-cua-nha-dan-giua-troi-gia-ret-318961.html