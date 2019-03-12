Phát hiện thi thể bé sơ sinh bị quấn dây vải quanh cổ, nghi bị mẹ sinh trong toilet công ty rồi vứt bỏ

Xã hội 12/03/2019 01:36

Vụ việc phát hiện thi thể bé sơ sinh trong túi ni lông màu đen tại nhà vệ sinh công ty ở Đồng Nai hiện đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Chiều 11/3, vụ việc một số công nhân thuộc KCN Bàu Xéo (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) phát hiện thi thể một em bé sơ sinh trong nhà vệ sinh gây chấn động dư luận xã hội. Công an huyện Trảng Bom đã lên tiếng xác nhận vụ việc, đồng thời cử các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé xấu số.

Phát hiện thi thể bé sơ sinh bị quấn dây vải quanh cổ, nghi bị mẹ sinh trong toilet công ty rồi vứt bỏ - Ảnh 1
Phát hiện thi thể bé sơ sinh trong toilet công ty - Ảnh: FB

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, một số công nhân làm việc tại công ty trong KCN Bàu Xéo vào nhà vệ sinh thì thấy một túi ni lông đen dính nhiều máu bị vứt trong thùng rác. Mở ra xem, ai nấy bàng hoàng phát hiện một em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tử vong, trên cổ còn quấn dây vải. Nhiều người cho biết đây là nhà vệ sinh bên trong công ty nên người ngoài không thể vào được. Họ phán đoán có thể em bé là con của một công nhân trong công ty. Sau khi sinh xong vì một lý do nào đó đã vứt em bé lại nhà vệ sinh.

"Khi được phát hiện em bé đã ngưng thở, trên cổ còn quấn vải và da thịt vẫn còn khá hồng hào", một nhân chứng chia sẻ.

Phát hiện thi thể bé sơ sinh bị quấn dây vải quanh cổ, nghi bị mẹ sinh trong toilet công ty rồi vứt bỏ - Ảnh 2
Nhiều người cho rằng em bé là con của một nữ công nhân trong công ty. Sau khi sinh xong vì một lý do nào đó người mẹ đã vứt bỏ đứa bé - Ảnh: FB

Sự việc được trình báo đến công an địa phương. Nhận được tin, cơ quan chức năng huyện Trảng Bom đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, xác minh làm rõ vụ việc.

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