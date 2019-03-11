Nghe thấy tiếng khóc trẻ con phát ra từ chiếc thùng xốp trên bờ đê, anh Vỹ kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh nặng khoảng 3 kg còn nguyên dây rốn.

Mới đây, tại xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ việc em bé sơ sinh bị bỏ rơi trên bờ đê gây xôn xao dư luận địa phương. Ông Nguyễn Đắc Chiếm, chủ tịch UBND xã Thanh An đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 8/3, anh Dương Danh Vỹ (thôn Văn Tảo, xã Thanh An, huyện Thanh Hà, Hải Dương) đang trên đường từ công ty về nhà, khi đi qua đoạn đường đê thuộc xã Thanh An thì bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con khóc phát ra từ chiếc thùng xốp trên đê.

Mở thùng kiểm tra, anh Vỹ phát hiện một bé trai sơ sinh nặng khoảng 3 kg còn nguyên dây rốn được quấn trong khăn tắm. Anh Vỹ lập tức đưa cháu bé đến trạm y tế xã để các bác sĩ cắt rốn và vệ sinh cơ thể. Sự việc được báo cáo lên chính quyền địa phương.

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên bờ đê - Ảnh: ĐSVN

Sáng hôm sau, chính quyền xã Thanh An đã thông báo vụ việc trên hệ thống loa truyền thanh xã để tìm thân nhân cháu bé. Theo Phòng Tư pháp huyện Thanh Hà, nếu trong 1 tháng từ khi thông tin được phát lên loa mà không có ai đến nhận, xã sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Ngày 10/3, cháu bé có biểu hiện sốt và lên cơn co giật, được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị. May mắn là cháu bé đã hồi phục, tuy nhiên vẫn khóc lóc không ngừng khiến mọi người rất xót xa.

Đến sáng 11/3, anh Dương Danh Vỹ đã có mặt tại UBND xã Thanh An, làm đơn xin nuôi dưỡng cháu bé và đã được lãnh đạo UBND xã Thanh An đồng ý. Hiện cháu bé đang được gia đình anh Vỹ chăm sóc.

Theo chính quyền địa phương, anh Vỹ hiện đang làm công nhân cho một công ty môi trường đóng trên địa bàn xã, tính tình hiền lành và được mọi người quý mến. Anh Vỹ đã có vợ và 2 con nhỏ, hành động của anh nhận được nhiều lời khen từ mọi người.

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