Bố và bà nội bệnh liệt giường, mẹ bỏ đi biệt tích, hai con có nguy cơ bỏ học vì kinh tế kiệt quệ

Xã hội 28/02/2019 11:37

Có lẽ vì quá mệt mỏi chuyện bệnh đau của chồng, vợ anh Tình đã bỏ đi biệt tích, gia đình nhiều lần cố liên lạc nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình anh Phan Huy Tình (47 tuổi), người dân thôn Hữu Ninh, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đều không khỏi nghẹn lòng. Anh Tình bị tai nạn giao thông nằm liệt giường nhiều năm nay, vợ thì bỏ đi biệt tích, hai con là Phan Huy Ánh (16 tuổi) và Phan Thị Uyên (10 tuổi) đang có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.

Cách đây khoảng 5 năm, anh Tình trên đường đi làm về đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, anh Tình được chuyển lên Hà Nội tiếp tục điều trị. Kể từ đó anh bị liệt nửa người, đầu óc cũng không còn tỉnh táo.

Bố và bà nội bệnh liệt giường, mẹ bỏ đi biệt tích, hai con có nguy cơ bỏ học vì kinh tế kiệt quệ - Ảnh 1
Hai con của anh Tình có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn - Ảnh: SGGP

Để có tiền chi trả viện phí, gia đình đã phải bán hết đồ đạc trong nhà, đi vay mượn khắp nơi thêm cả trăm triệu đồng nữa. Đang lúc khó khăn và bế tắc thì vào tháng 10/2018, mẹ của anh Tình là bà Hồ Thị Bảy (85 tuổi) cũng bị tai nạn giao thông phải nằm một chỗ. Vợ anh Tình vừa phải chăm sóc cả chồng lẫn mẹ chồng bị bệnh nằm liệt giường, vừa phải lo kiếm tiền cho các con ăn học.

Cuối năm 2018, có lẽ quá mệt mỏi vì gánh nặng gia đình nên vợ anh Tình đột nhiên bỏ đi. Dù người thân đã nhiều lần tìm cách liên lạc nhưng vẫn bặt vô âm tín. Từ đó đến nay, cuộc sống của gia đình anh Tình càng lâm vào tình cảnh khốn cùng. Hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn cũng có nguy cơ bỏ học vì gia đình nợ nần chồng chất, bố và bà nội lại không còn khả năng lao động. Gia đình anh Tình rất mong nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ từ các nhà hảo tâm trên cả nước.

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