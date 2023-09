Sau khi sinh con, X. đã dùng dây vải siết cổ cháu bé đến tử vong rồi bỏ vào thùng rác trong nhà vệ sinh. Hiện Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ xử lý X. hành vi giết con mới đẻ.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể bé sơ sinh trong thùng rác nhà vệ sinh ở một công ty thuộc KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai gây xôn xao dư luận xã hội, cơ quan công an đã xác định mẹ cháu bé là A.X. (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Nghĩ mình sinh non sẽ không nuôi được con, cộng thêm sợ công ty biết sẽ phạt, ảnh hưởng đến công việc, X. đã lấy dây vải siết cổ con đến khi cháu bé tử vong rồi bỏ vào thùng rác, theo thông tin trên Tổ quốc.

Được biết, người phụ nữ này đã có chồng và 3 con. Do X. đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên phía công an đã cho gia đình bảo lãnh. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Người mẹ đã lấy dây vải siết cổ con đến khi cháu bé tử vong rồi bỏ vào thùng rác - Ảnh: FB