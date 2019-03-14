Nghĩ mình sinh non sẽ không nuôi được con, cộng thêm việc sợ công ty biết sẽ ảnh hưởng công việc, người phụ nữ đã lấy dây vải siết cổ con đến khi cháu bé tử vong rồi bỏ vào thùng rác.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể bé sơ sinh trong thùng rác nhà vệ sinh ở một công ty thuộc KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai gây xôn xao dư luận xã hội, cơ quan công an đã xác định mẹ cháu bé là A.X. (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai). Sau khi sinh con, X. đã dùng dây vải siết cổ cháu bé đến tử vong rồi bỏ vào thùng rác trong nhà vệ sinh. Hiện Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ xử lý X. hành vi giết con mới đẻ.

Phát hiện thi thể bé sơ sinh trong toilet công ty - Ảnh: FB Theo lời khai ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 11/3, X. bất ngờ chuyển dạ khi đang làm việc. Người phụ nữ đi vào nhà vệ sinh và sinh con, cháu bé còn thở nhưng không khóc. Nghĩ mình sinh non sẽ không nuôi được con, cộng thêm sợ công ty biết sẽ phạt, ảnh hưởng đến công việc, X. đã lấy dây vải siết cổ con đến khi cháu bé tử vong rồi bỏ vào thùng rác, theo thông tin trên Tổ quốc.

Được biết, người phụ nữ này đã có chồng và 3 con. Do X. đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên phía công an đã cho gia đình bảo lãnh. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Người mẹ đã lấy dây vải siết cổ con đến khi cháu bé tử vong rồi bỏ vào thùng rác - Ảnh: FB Như đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ ngày 11/3, một số công nhân làm việc tại công ty trong KCN Bàu Xéo vào nhà vệ sinh thì thấy một túi ni lông đen dính nhiều máu bị vứt trong thùng rác. Mở ra xem, ai nấy bàng hoàng phát hiện một em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tử vong, trên cổ còn quấn dây vải nên báo công an. Nhận được tin, cơ quan chức năng huyện Trảng Bom đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, xác định cháu bé nặng khoảng 3 kg và mới sinh cách đó khoảng vài giờ. Nạn nhân tử vong là do bị siết cổ.

Phát hiện thi thể bé sơ sinh bị quấn dây vải quanh cổ, nghi bị mẹ sinh trong toilet công ty rồi vứt bỏ Vụ việc phát hiện thi thể bé sơ sinh trong túi ni lông màu đen tại nhà vệ sinh công ty ở Đồng Nai hiện đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

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