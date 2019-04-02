Quảng Bình: Nữ sinh 17 tuổi tự sinh con rồi bỏ trong nhà vệ sinh lấy thùng rác đậy lại

Xã hội 02/04/2019 15:50

Sau khi sinh con trong ký túc xá, nữ sinh 17 tuổi đã mang con vào nhà vệ sinh lấy thùng rác đậy lại. Vì chảy máu quá nhiều, nữ sinh này nói dối bạn là bị đau bụng nhờ đưa vào bệnh viện.

Vào ngày 30/3 vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận một bé trai trong tình trạng nguy kịch, chân tay lạnh, hạ thân nhiệt, còn nguyên dây rốn và bọc ối, trên người dính đầy cát và lá cây.

Ngay sau đó, các bác sĩ trong bệnh viện đã nhanh chóng cấp cứu, ủ ấm và vệ sinh thân thể cho bé. Sau khi nhận được sự chăm sóc của các bác sĩ, hiện tại sức khỏe bé đã tạm ổn nhưng vẫn đang được theo dõi đặc biệt.

Quảng Bình: Nữ sinh 17 tuổi tự sinh con rồi bỏ trong nhà vệ sinh lấy thùng rác đậy lại - Ảnh 1
Đứa bé bị mẹ bỏ trong nhà vệ sinh lấy thùng rác đậy lại đang được chăm sóc ở bệnh viện - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ VnExpress, mẹ của bé là một nữ sinh 17 tuổi, người dân tộc, hiện đang học ở một trường trung học phổ thông thuộc tỉnh Quảng Bình. 

Vào ngày xảy ra sự việc, sau khi sinh con trong ký túc xá, nữ sinh đã bỏ con vào trong nhà vệ sinh lấy thùng rác đậy lại. Sau đó, vì chảy quá nhiều máu nên em nói dối là đau bụng ra máu, nhờ bạn học đưa đi bệnh viện.

Ngay lúc đó, các cô giáo trong trường nghe thấy tiếng trẻ em khóc trong nhà vệ sinh nên vào xem. Tại đây, mọi người phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ bên trong nên nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thời gian gần đây liên tục xuất hiện các trường hợp mẹ sinh con rồi bỏ trong nhà vệ sinh khiến nhiều người xót xa.

Mẹ bỏ con mới sinh vào túi ni lông khiến bé tử vong

Chiều 26/3, một số nhân viên công ty K.L (KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đi vệ sinh thì phát hiện một bé trai tử vong bên trong nhà vệ sinh nên hô hoán và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Quảng Bình: Nữ sinh 17 tuổi tự sinh con rồi bỏ trong nhà vệ sinh lấy thùng rác đậy lại - Ảnh 2
Sợ bị công ty phạt, T. mang bỏ con trai mới sinh vào túi ni lông rồi buộc lại khiến bé tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau đó, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định mẹ bé là N.T.T (27 tuổi, ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Người này đã có chồng và hai con. Sau khi sinh bé xong vì sợ bị công ty phạt nên T. bỏ con vào túi ni lông buộc lại.

Vì bị bỏ trong túi kín nên đứa trẻ mới sinh bị ngạt thở, chảy máu màng phổi, màng tim dẫn đến tử vong.

Sinh con trong nhà vệ sinh công ty, nữ công nhân sợ bị phạt nên bỏ con vào túi ni lông buộc lại khiến bé tử vong

Sinh con trong nhà vệ sinh công ty, nữ công nhân sợ bị phạt nên bỏ con vào túi ni lông buộc lại khiến bé tử vong

Sợ bị công ty phạt nên sau khi sinh con trong nhà vệ sinh, nữ công nhân bỏ đứa bé vào túi ni lông buộc lại khiến đứa trẻ tử vong.

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