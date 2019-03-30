Sợ bị công ty phạt nên sau khi sinh con trong nhà vệ sinh, nữ công nhân bỏ đứa bé vào túi ni lông buộc lại khiến đứa trẻ tử vong.

Hôm nay (30/3), Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối với chị N.T.T (27 tuổi, ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về hành vi sinh con rồi bỏ vào bịch ni lông buộc lại khiến đứa trẻ tử vong tại một công ty trong khu vực.

Trước đó, vào chiều 26/3 khi một số nhân viên của công ty K.L (KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đi vệ sinh thì bất ngờ phát hiện một bé trai tử vong trong nhà vệ sinh nên hô hoán và trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Sau khi sinh vì sợ bị công ty phạt nên T. bỏ con trai vào túi ni lông buộc lại khiến bé tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Kết quả khám nghiệm cho thấy bé vừa mới được sinh xong, nguyên nhân tử vong là do ngạt thở, chảy máu màng phổi, màng tim.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định mẹ bé là N.T.T (27 tuổi, ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Người phụ nữ này đã có chồng và hai con nhỏ, là công nhân tại công ty K.L. Vào ngày xảy ra sự việc, T. vào nhà vệ sinh sinh con. Thấy bé cử động nhưng không khóc, vì sợ công ty phạt nên T. bỏ đứa nhỏ vào túi ni lông buộc lại khiến bé tử vong, theo Trí thức trẻ.

Vì mới sinh con, sức khỏe còn yếu nên T. đã được đưa vào bệnh viện. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Đồng Nai: Sợ bị công ty phạt, mẹ siết cổ con mới đẻ rồi bỏ vào thùng rác trong toilet Nghĩ mình sinh non sẽ không nuôi được con, cộng thêm việc sợ công ty biết sẽ ảnh hưởng công việc, người phụ nữ đã lấy dây vải siết cổ con đến khi cháu bé tử vong rồi bỏ vào thùng rác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sinh-con-trong-nha-ve-sinh-cong-ty-nu-cong-nhan-so-bi-phat-nen-bo-con-vao-tui-ni-long-buoc-lai-khien-be-tu-vong-320124.html