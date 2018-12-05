Cảnh tượng bé trai bụ bẫm nằm trong thùng rác khiến những người chứng kiến vô cùng thương cảm. Ngay khi phát hiện sự việc, mọi người đã đưa cháu bé vào Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc bé trai 5 tháng tuổi bị bỏ trong thùng rác trên đường Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) gây xôn xao dư luận, một cán bộ Làng Trẻ Em SOS Hà Nội đã tiết lộ thông tin về mẹ ruột cháu bé khiến nhiều người bất ngờ. Theo Báo Giao Thông, trước khi xảy ra sự việc, có một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi tự nhận là mẹ của bé trai đã bế bé đến Làng Trẻ Em SOS Hà Nội xin gửi.

Tuy nhiên, khi biết muốn gửi bé trai vào làng trẻ phải hoàn thiện một số giấy tờ, thủ tục thì người mẹ đã bế con đi. Một lát sau thì có người phát hiện bé trai bị bỏ trong thùng rác. Bé trai bụ bẫm, đáng yêu bị bỏ rơi trong thùng rác khiến nhiều người thương cảm - Ảnh: Facebook Bà L. (người bán trà đá gần hiện trường) kể, sáng nay (5/12), bà vừa đi lấy đá về thì phát hiện tiếng người thu gom rác hô to nhờ giúp đỡ.

Từ xa, bà L. không khỏi rùng mình khi thấy bàn tay, bàn chân cháu bé từ thùng rác nhô lên và giãy giụa. Người phụ nữ lập tức chạy sang xem thì phát hiện một bé trai khoảng 5 tháng tuổi đang nằm trong thùng rác ở khu vực tập kết. "Khi sang đến nơi thấy rõ mặt cháu bé, chân tay tôi bủn rủn. Sau đó tôi liền bế lấy cháu bé rồi lau một vài vết bẩn trên mặt cháu", bà L. kể. Theo bà L. bé trai bị bỏ rơi khoảng 4-5 tháng tuổi, trông rất khỏe mạnh, vui vẻ chứ không khóc lóc. Cháu bé được mặc quần áo đầy đủ, không có giấy tờ thùy thân. May mắn là mọi người phát hiện em bé vào buổi sáng, thùng rác cũng đã gần đầy. Nếu là ban đêm, ai nhìn không rõ rất có thể sẽ ném rác đè lên cháu bé, hậu quả vô cùng khôn lường. May mắn sự việc xảy ra vào ban ngày - Ảnh: Facebook Cảnh tượng bé trai bụ bẫm nằm trong thùng rác khiến những người chứng kiến vô cùng thương cảm. Ngay khi phát hiện sự việc, mọi người đã đưa cháu bé vào Làng trẻ em SOS Hà Nội. Tại đây, cháu bé được mọi người chăm sóc, đồng thời liên hệ trung tâm bảo trợ xã hội giúp đỡ. Đến trưa cùng ngày, bé trai đã được trung tâm bảo trợ xã hội đưa đi. Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng lập biên bản, tiến hành truy tìm nhân thân cho bé trai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiet-lo-bat-ngo-ve-me-cua-be-trai-bi-vut-trong-thung-rac-o-ha-noi-306523.html