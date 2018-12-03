Hiện chính quyền xã đã phát thông báo kêu gọi người thân cháu bé đến nhận lại trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời nhờ cơ quan chức năng tìm nhân thân của bé sơ sinh.

Trưa nay (03/12), ông Nguyễn Văn Phượng – Chủ tịch UBND xã Long Xuyên, huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, cách đây 2 ngày, một bé trai sơ sinh đã bị bỏ rơi trước cổng chùa, may mắn được người dân phát hiện và giúp đỡ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 45 tối 01/12, người thân của thầy trụ trì chùa Cậy, thuộc thôn Cậy (xã Long Xuyên) đi học về và phát hiện bé trai sơ sinh được bọc trong áo khoác mùa đông đặt giữa cổng chùa. Người này bèn tri hô đồng thời báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Sự việc cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa Cậy được nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Nhận tin báo, công an xã cùng cơ quan chức năng địa phương có mặt xác minh sự việc và thông báo lên Công an huyện Bình Giang, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện.

Theo Gia đình & Xã hội, cháu bé nặng 3,5 kg, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Nhân viên y tế cho biết cháu mới sinh được khoảng vài ngày, cơ thể khỏe mạnh.

Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa Cậy nặng 3,5 kg, mới sinh được khoảng vài ngày - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Sau khi tiến hành lập biên bản, chính quyền xã Long Xuyên đã để nhà chùa tạm thời nuôi dưỡng cháu bé bị bỏ rơi, Trạm y tế xã có trách nhiệm theo dõi chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm người thân cho cháu bé. Sau 1 tháng phát đi thông báo (đến 01/01/2019), nếu không có ai đến nhận, chính quyền xã sẽ bàn giao cháu bé cho người có đủ điều kiện nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Phượng, đây là lần đầu tiên người dân địa phương chứng kiến cháu bé bị bỏ rơi nên rất đồng cảm. Nhiều người tỏ ý muốn nuôi dưỡng bé trai, tuy nhiên việc này chỉ được tiến hành khi thông báo tìm người hết hạn và không có nhân thân nào đến nhận cháu bé.