Vụ phát hiện bé sơ sinh ở bãi rác: Nạn nhân còn sống trước khi bị bỏ vào túi nilon

Xã hội 28/11/2018 15:16

Kết quả khám nghiệm cho thấy, người vứt bỏ đứa trẻ biết bé còn sống, nhưng vẫn nhẫn tâm bỏ vào túi nilon rồi đem vứt tại bãi rác.

Tối 26/11, tại bờ sông gần cầu Đò Quan (thuộc phường Ngô Quyền, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) xảy ra vụ việc phát hiện thi thể bé trai sơ sinh khiến dư luận địa phương xôn xao. Bà Nguyễn Thị Dân, chủ tịch phường Ngô Quyền xác nhận thông tin này.

Vụ phát hiện bé sơ sinh ở bãi rác: Nạn nhân còn sống trước khi bị bỏ vào túi nilon - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện sự việc - Ảnh: Internet

Theo người dân địa phương, khoảng 15 giờ 30 chiều 26/11, một người đi nhặt rác quanh khu vực cầu Đò Quan phát hiện một túi nilon đen được vứt ở ven sông. Tò mò mở ra xem, người này phát hiện một bé trai sơ sinh đã tử vong nên tri hô. Người dân đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng đến hiện trường.

Vụ phát hiện bé sơ sinh ở bãi rác: Nạn nhân còn sống trước khi bị bỏ vào túi nilon - Ảnh 2

Vụ phát hiện bé sơ sinh ở bãi rác: Nạn nhân còn sống trước khi bị bỏ vào túi nilon - Ảnh 3

Đứa trẻ sơ sinh được người địa phương cho vào trong hộp bìa và đưa về cơ quan chức năng để khám nghiệm - Ảnh: Internet

Theo bà Dân, sau khi khám nghiệm và tiến hành các thủ tục liên quan, cháu bé sơ sinh đã được đưa đi chôn cất. Hiện vẫn không có người thân nào của đứa trẻ đến liên lạc với cơ quan chức năng. 

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định người mẹ vừa sinh con xong thì bỏ trong túi nilon rồi mang vứt dưới chân cầu. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy đứa trẻ giới tính nam, nặng khoảng 3 kg và vẫn còn sống trước khi bị cho vào trong túi. Tức là người vứt bỏ biết đứa bé còn sống nhưng vẫn nhẫn tâm thực hiện hành động thiếu nhân tính này, theo Báo Đất Việt.

Lãnh đạo UBND phường Ngô Quyền đánh giá hành vi vứt bỏ con mới đẻ rất đáng lên án, làm suy đồi giá trị đạo đức xã hội. Những người chứng kiến sự việc cũng tỏ ra vô cùng bức xúc, thương cảm cho đứa bé xấu số. 

Người nhặt rác phát hiện thi thể bé trai sơ sinh bị bọc trong túi nilon, vứt dưới chân cầu

Người nhặt rác phát hiện thi thể bé trai sơ sinh bị bọc trong túi nilon, vứt dưới chân cầu

Cơ quan công an nhận định, người mẹ vừa sinh xong thì bỏ con vào túi nilon, đem vứt dưới chân cầu.

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