Cơ quan công an nhận định, người mẹ vừa sinh xong thì bỏ con vào túi nilon, đem vứt dưới chân cầu.

Tối 26/11, tại cầu Đò Quan (thuộc phường Ngô Quyền, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) xảy ra vụ việc phát hiện thi thể bé trai sơ sinh khiến dư luận địa phương xôn xao. Lãnh đạo UBND phường Ngô Quyền đã xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, chiều 26/11, một người đi nhặt rác quanh khu vực cầu Đò Quan phát hiện một túi nilon đen được vứt ở ven sông Nam Định. Tò mò mở ra xem, người này phát hiện một bé trai sơ sinh đã tử vong nên tri hô. Người dân đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng đến hiện trường.

Một người nhặt rác đã phát hiện bé trai sơ sinh bị bọc trong túi nilon, vứt dưới chân cầu Đò Quan - Ảnh: Internet

Nhận được thông tin, lực lượng công an phường cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng đến khu vực phát hiện thi thể tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định người mẹ vừa sinh con xong thì bỏ trong túi nilon rồi mang vứt dưới chân cầu. Hiện công an vẫn đang xác định nhân thân của cháu bé. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể cháu bé xấu số sẽ được chôn cất.

Khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, rất đông người dân hiếu kỳ đã đứng lại theo dõi. Một số người đã đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội. Thông tin này nhanh chóng thu sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Vài người thông cảm cho hoàn cảnh éo le của người mẹ, tuy nhiên hầu hết đều lên án gay gắt hành động tàn nhẫn này. Vụ việc cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lối yêu vội, sống gấp, giải quyết hậu quả vô trách nhiệm của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

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