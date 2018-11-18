Bé gái 6 tuổi bỏ mạng dưới gầm container, người dân phải dùng xẻng đào đất đưa thi thể ra ngoài

Xã hội 18/11/2018 11:21

Sau va chạm giao thông, bé gái 6 tuổi bị mắc kẹt dưới gầm container. Người dân đã dùng xẻng xúc đất để đưa thi thể ra ngoài.

Khuya 17/11, trên địa bàn xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người thương vong. Đau lòng là, các nạn nhân là người thân trong một gia đình.

Bé gái 6 tuổi bỏ mạng dưới gầm container, người dân phải dùng xẻng đào đất đưa thi thể ra ngoài - Ảnh 1

Xe container va chạm với xe máy khiến bé gái 6 tuổi tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu - Ảnh: Tổ Quốc

Bé gái 6 tuổi bỏ mạng dưới gầm container, người dân phải dùng xẻng đào đất đưa thi thể ra ngoài - Ảnh 2

Chiếc xe máy và bé gái 6 tuổi bị cuốn vào gầm xe container, người dân phải dùng xẻng đào đất để đưa thi thể ra ngoài - Ảnh: Tổ Quốc

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 22 giờ 30 ngày 17/11, xe container mang BKS: 61C-330.77 lưu thông trên đường ĐT747B theo hướng từ xã Thuận An về xã Tân Uyên. Khi xe container vừa đi qua khỏi cầu Khánh Vân (phường Khánh Bình, Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển, chở theo 2 bé gái và một phụ nữ khác.

Cú va chạm mạnh khiến bé gái 6 tuổi bị xe container kéo vào gầm, tử vong tại chỗ. Ba người còn lại bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Do thi thể cùng chiếc xe máy bị kẹt cứng dưới gầm xe container, một số người dân đã dùng xẻng đào đất lên để có thể đưa thi thể bé gái 6 tuổi ra ngoài.

Bé gái 6 tuổi bỏ mạng dưới gầm container, người dân phải dùng xẻng đào đất đưa thi thể ra ngoài - Ảnh 3

Thi thể bé gái mắc kẹt dưới gầm xe container đã được đưa ra ngoài - Ảnh: Tổ Quốc

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Sự thật vụ tài xế lùi xe cán chết nữ sinh bị thương nặng rồi bỏ trốn

Sự thật vụ tài xế lùi xe cán chết nữ sinh bị thương nặng rồi bỏ trốn

Xe tải va chạm với xe máy khiến 3 cô cháu ngã xuống đường, bé gái 15 tuổi bị cán tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn thương tâm tai nạn kinh hoàng tai nạn xe container

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 48 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 45 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày