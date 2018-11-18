Sau va chạm giao thông, bé gái 6 tuổi bị mắc kẹt dưới gầm container. Người dân đã dùng xẻng xúc đất để đưa thi thể ra ngoài.

Khuya 17/11, trên địa bàn xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người thương vong. Đau lòng là, các nạn nhân là người thân trong một gia đình.

Xe container va chạm với xe máy khiến bé gái 6 tuổi tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu - Ảnh: Tổ Quốc

Chiếc xe máy và bé gái 6 tuổi bị cuốn vào gầm xe container, người dân phải dùng xẻng đào đất để đưa thi thể ra ngoài - Ảnh: Tổ Quốc

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 22 giờ 30 ngày 17/11, xe container mang BKS: 61C-330.77 lưu thông trên đường ĐT747B theo hướng từ xã Thuận An về xã Tân Uyên. Khi xe container vừa đi qua khỏi cầu Khánh Vân (phường Khánh Bình, Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển, chở theo 2 bé gái và một phụ nữ khác.

Cú va chạm mạnh khiến bé gái 6 tuổi bị xe container kéo vào gầm, tử vong tại chỗ. Ba người còn lại bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Do thi thể cùng chiếc xe máy bị kẹt cứng dưới gầm xe container, một số người dân đã dùng xẻng đào đất lên để có thể đưa thi thể bé gái 6 tuổi ra ngoài.

Thi thể bé gái mắc kẹt dưới gầm xe container đã được đưa ra ngoài - Ảnh: Tổ Quốc

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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