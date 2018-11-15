Buồn ngủ, chồng lái xe lao xuống vực tử vong, vợ con nguy kịch

Đời sống 15/11/2018 15:59

Người chồng lái xe đêm nên buồn ngủ, không làm chủ được tay lái khiến xe lao xuống vực. Hậu quả, chồng tử vong, vợ và con nguy kịch.

Khoảng 5 giờ sáng nay (15/11), tại quốc lộ 279, đoạn qua bản Tẩu Pung, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cả nhà 3 người thương vong.

Buồn ngủ, chồng lái xe lao xuống vực tử vong, vợ con nguy kịch - Ảnh 1
Chiếc xe lao xuống vực khiến 3 nạn nhân thương vong - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Quàng Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên thông tin, tại thời điểm trên, người dân ở bản Tẩu Pung phát hiện một chiếc xe hơi chạy hướng Hà Nội - Điện Biên bị mất lái, lao xuống vực sâu hơn 40 mét.

Trong xe có tổng cộng 3 nạn nhân. Người đàn ông là lái xe đã tử vong, một phụ nữ và một thiếu niên khác bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chiếc xe hiệu Toyota Vios mang biển số tỉnh Điện Biên nằm dưới sông Nậm Rốm trong tình trạng bị hư hỏng nặng, phần đầu xe và kính chắn gió bị vỡ nát, túi khí bung, mảnh vỡ của xe vương vãi khắp nơi.

Buồn ngủ, chồng lái xe lao xuống vực tử vong, vợ con nguy kịch - Ảnh 2

Chiếc xe bị hư hỏng nặng, các mảnh vỡ của xe vương vãi khắp nơi - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, tài xế Nguyễn Trung Thành (39 tuổi, trú tại thành phố Điện Biên), đang chở vợ con chạy theo hướng Hà Nội - Điện Biên, đến đoạn đường trên thì bất ngờ xảy ra tai nạn thương tâm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế lái xe đêm dẫn đến buồn ngủ, không làm chủ được tay lái.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Buồn ngủ, chồng lái xe lao xuống vực tử vong, vợ con nguy kịch - Ảnh 3

Người dân tập trung theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Tuổi Trẻ

Buồn ngủ, chồng lái xe lao xuống vực tử vong, vợ con nguy kịch - Ảnh 4
Tài xế lái xe đêm nên buồn ngủ, không làm chủ được tay lái khiến xe lao xuống vực. Hậu quả, người chồng tử vong, vợ và con nguy kịch - Ảnh: Tuổi Trẻ
Hai mẹ con bị xe container đè tử vong: Gia cảnh nghèo khó, người chồng đau đớn gào khóc gọi vợ con

Hai mẹ con bị xe container đè tử vong: Gia cảnh nghèo khó, người chồng đau đớn gào khóc gọi vợ con

Trên đường đưa con đi khám chân, xe của chị T. va chạm với container, bị thùng xe đè khiến cả hai mẹ con tử vong. Lúc này người nhà chị không hề hay biết. Đến khi đọc báo nhìn thấy biển số xe, gia đình mới hốt hoảng chạy đến.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng tai nạn thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 53 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội