Người chồng lái xe đêm nên buồn ngủ, không làm chủ được tay lái khiến xe lao xuống vực. Hậu quả, chồng tử vong, vợ và con nguy kịch.

Khoảng 5 giờ sáng nay (15/11), tại quốc lộ 279, đoạn qua bản Tẩu Pung, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cả nhà 3 người thương vong.

Chiếc xe lao xuống vực khiến 3 nạn nhân thương vong - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Quàng Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên thông tin, tại thời điểm trên, người dân ở bản Tẩu Pung phát hiện một chiếc xe hơi chạy hướng Hà Nội - Điện Biên bị mất lái, lao xuống vực sâu hơn 40 mét.

Trong xe có tổng cộng 3 nạn nhân. Người đàn ông là lái xe đã tử vong, một phụ nữ và một thiếu niên khác bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chiếc xe hiệu Toyota Vios mang biển số tỉnh Điện Biên nằm dưới sông Nậm Rốm trong tình trạng bị hư hỏng nặng, phần đầu xe và kính chắn gió bị vỡ nát, túi khí bung, mảnh vỡ của xe vương vãi khắp nơi.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng, các mảnh vỡ của xe vương vãi khắp nơi - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, tài xế Nguyễn Trung Thành (39 tuổi, trú tại thành phố Điện Biên), đang chở vợ con chạy theo hướng Hà Nội - Điện Biên, đến đoạn đường trên thì bất ngờ xảy ra tai nạn thương tâm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế lái xe đêm dẫn đến buồn ngủ, không làm chủ được tay lái.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Người dân tập trung theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tài xế lái xe đêm nên buồn ngủ, không làm chủ được tay lái khiến xe lao xuống vực. Hậu quả, người chồng tử vong, vợ và con nguy kịch - Ảnh: Tuổi Trẻ

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