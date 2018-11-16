Theo điều tra ban đầu, tại thời điểm trên, xe ô tô tải do Đỗ Đức Định (33 tuổi, trú xã Phú Định) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc thì bất ngờ mất lái, lấn làn rồi tông vào xe máy đang chạy ngược chiều.

Khoảng 8 giờ sáng 15/11, tại đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua tiểu khu Hữu Nghị, thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến hai cha con tử vong tại chỗ.

Cú va chạm khiến hai nạn nhân trên xe máy là ông Nguyễn Văn Nhiệm (51 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Nam (29 tuổi, cùng trú xã Hưng Trạch) té xuống đường, tử vong tại chỗ.

Hai cha con bị xe tải mất lái tông tử vong trên đường đi khám bệnh - Ảnh: Người dân cung cấp

Theo chính quyền địa phương, anh Nam chở bố từ xã Hưng Trạch vào TP Đồng Hới để khám bệnh thì bị tai nạn. Gia đình nạn nhân thuộc diện rất khó khăn.

Chị Bùi Ngọc Ánh (quê Quảng Bình) mạnh thường quân đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

Theo chị Ánh, người vợ sốc nặng trước sự ra đi quá đột ngột của chồng và con trai, liên tục ngất xỉu nên phải vào bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, không đủ tiền mua quan tài để lo hậu sự - Ảnh: Người dân cung cấp

Thương cảm cho hoàn cảnh góa phụ nghèo khó cùng 5 đứa con nhỏ dại, chị Ánh đã kêu gọi các mạnh thường quân quyên góp tiền để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho hai cha con ông Nhiệm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.