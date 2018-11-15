Rơi nước mắt trước gia cảnh đáng thương của nạn nhân trong vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình

Xã hội 15/11/2018 18:13

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng chị Trang cũng chờ được lúc lực lượng cứu hộ đưa thi thể chồng ra. Nhìn thấy thi thể chồng không mảnh vải che thân, đang phân hủy, người vợ gần như ngã quỵ.

Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 14/11, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể phu vàng cuối cùng trong vụ tai nạn sập hầm khai thác vàng trái phép tại thôn Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình).

Trong suốt 11 ngày chờ tin chồng, chị Bùi Thị Trang (vợ anh Thú) như người mất hồn. Khi nhìn thấy thi thể chồng trong tình trạng lấm lem bùn đất, không mặc quần áo trong quá trình phân hủy, chị Trang khóc đến ngất lịm.

Rơi nước mắt trước gia cảnh đáng thương của nạn nhân trong vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình - Ảnh 1
Sau hơn 10 ngày tìm kiếm, thi thể của anh Thú đã được tìm thấy - Ảnh: Vietnamnet

Được biết chị Trang và anh Thú kết hôn vào năm 2009. Vì hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng phải đi làm thuê khắp nơi để kiếm sống. Hai đứa con của họ còn rất nhỏ, mọi khoản chi tiêu đều phụ thuộc vào anh Thú nên khi anh mất đi, cuộc sống gia đình trở nên khó khăn.

Khi nghe được tin con trai mất, ông Bùi Văn Nị (sinh năm 1951) nằm thất thần trên giường. Gia đình ông Nị chỉ có hai người con, đứa con lớn đã qua đời vì bệnh. Nay anh Thú lại gặp nạn, người cha già gần như ngã quỵ.

Sáng nay (15/11), chính quyền địa phương đã tổ chức đoàn đến chia buồn cùng gia đình.

Như đã đưa tin vào khoảng 2 giờ ngày 4/11, tại địa phận hang Cột Cờ, thôn Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) xảy ra tai nạn sập cửa hang do khai thác vàng trái phép.

Rơi nước mắt trước gia cảnh đáng thương của nạn nhân trong vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình - Ảnh 2
Hầm vàng xảy ra tai nạn - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Vụ tai nạn làm hai người là anh Bùi Văn Thú (sinh năm 1990, ngụ thôn Đệp, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và anh Trương Công Chánh (sinh năm 1992, ngụ xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) bị kẹt trong hang.

Nhờ nỗ lực của lực lượng cứu hộ, chiều 10/11, thi thể anh Trương Công Chánh đã được tìm thấy. Và đến đêm 14/11, thi thể anh Bùi Văn Thú cũng được tìm thấy.

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Từ khóa:   hoàn cảnh đáng thương tai nạn thương tâm sập hầm vàng

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